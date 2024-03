Putin al potere fino al 2030: «Navalny? Un evento triste». Allo zar l’88% dei consensi nelle elezioni farsa. Proteste e arresti in Russia

di Mauro Evangelisti

Vladimir Putin sarà presidente della Federazione russa fino al 2030, quando compirà 78 anni. Dopo la riforma costituzionale del 2020, che gli consente di aggirare il limite dei due mandati, in questo fine settimana si è svolto il plebiscito dall’esito scontato. Gli garantisce il controllo del Paese per la quinta volta e quel potere che già gestisce da 24 anni, alternandosi nel ruolo di presidente e di primo ministro. Percentuale della vittoria? All’88 per cento, con i suoi tre pseudo-avversari, messi lì giusto per salvare le apparenze, con percentuali che oscillavano tra il 2 e il 4 per cento ciascuno. Un tempo sarebbe stata usata le definizione “elezioni bulgare”.

Le cronache di questi giorni che hanno aggirato la censura hanno mostrato di tutto: blitz dei soldati ai seggi, urne trasparenti, violazioni del segreto del voto.

E nel secondo discorso arriva anche l’inatteso riferimento a Navalny: «È stato un evento triste, c’era l’idea di scambiarlo con altri prigionieri». Altri concetti di Putin, prevedibili, nel discorso post elettorale: «Siamo favorevoli ai colloqui di pace, ma non se organizzati semplicemente perché il nostro avversario sta finendo le munizioni. La Francia può ancora avere un ruolo per la pace. Un conflitto tra Russia e Nato porterebbe a un passo dalla terza guerra mondiale».

PREVISIONI

Uno dei lavori meno logoranti al mondo potrebbe essere quello del sondaggista in Russia. Dopo tre giorni di elezioni presidenziali, usati da Putin per concedersi altri sei anni di potere assoluto, ieri quando in Italia erano le 19 si sono chiusi i seggi. I numeri che contavano non erano tanto e solo quelli che esprimevano la percentuale dei voti ottenuti da Putin, che nel 2018 aveva avuto il 76 per cento dei consensi, ma anche il dato dell’affluenza. Novaja Gazeta, il giornale russo indipendente la cui edizione europea viene prodotta a Riga, ha sottolineato: «Putin diventerà il leader più longevo dai tempi di Stalin. Dovrà affrontare un’opposizione scarsa o nulla». Ha scritto la Tass: «L’Occidente ha fallito nel suo tentativo di interferire nelle elezioni presidenziali in Russia».

La guerra contro l’Ucraina sta proseguendo, lo Zar è intenzionato ad allargare il fronte e soprattutto a non negoziare, gli serviva dunque una legittimazione popolare ad uso interno e propagandistico. Il dato definitivo dell’affluenza è stato del 74,3 per cento, ma vanno aggiunti gli elettori on line (almeno 8 milioni di cittadini hanno usato questo strumento inedito per le presidenziali russe). I numeri erano ben al di sopra a quelli del 2018 quando si arrivò al 67,5 per cento. La Tass aggiunge un dettaglio (anche questo tutt’altro che sorprendente): la commissione elettorale centrale ha comunicato che c’è stata un’altissima partecipazione nei territori ucraini occupati dall’esercito di Putin. Nel Lugansk ha votato per l’87,1 per cento degli aventi diritto, a Kherson l’83,9. Certo, si potrà dire che un’affluenza così alta è anche l’effetto della protesta organizzata da Yulia, la vedova del dissidente Navalny, con lo slogan “Mezzogiorno contro Putin” che invitava tutti a presentarsi ai seggi allo stesso orario. Ovunque si sono create lunghissime file, a Mosca come a San Pietroburgo, a Ekaterinburg a Novosibirsk, ma anche davanti alle ambasciate in tutto il mondo, compresa quella di Roma. Yulia Navalnaya ad esempio era all’ambasciata russa a Berlino, anche lì chilometriche code. Così, nella raccolta dei dati molto peculiare delle elezioni russe spiccava un numero: i 74 arresti.

Formalmente sulla scheda elettorale c’erano candidati fantoccio alternativi che non hanno mai criticato Putin: Leonid Slutsky, Partito nazionalista liberale democratico russo, Vladislav Davankov, vicepresidente del Parlamento, e Nikolai Kharitonov, del Partito Comunista. Chi avrebbe potuto infastidire la corsa senza ostacoli di Putin era stato preventivamente escluso dal voto. Un anno fa aveva lanciato la sua campagna elettorale per le presidenziali Prigozhin, leader del gruppo di mercenari Wagner, ma il 23 agosto 2023 è morto in un misterioso incidente aereo.