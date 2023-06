Biden, nuova gaffe del presidente Usa: «Dio salvi la regina, amico». E i video diventano virali sul web

Nuova gaffe per il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, non nuovo a questi "inciampi". «...Siamo d'accordo? Dio salvi la regina, amico», la frase che ha rimesso l'inquilino della Casa Bianca al centro del chiacchiericcio mediatico. Con quelle parole Biden concluso il suo intervento, durato una trentina di minuti circa, tenuto in occasione del summit nazionale in Connecticut sul controllo della vendita delle armi da fuoco.

And "God save the Queen, man." 😂😂 pic.twitter.com/Tlp6qdcxuF — Il Cimmero (@CimmeroIl) June 17, 2023

I video hanno fatto in fretta ad affollare i social. Ma nessuno sa spiegare il motivo per cui il presidente abbia pronunciato il motto che dava il titolo all'inno nazionale britannico durante il regno di Elisabetta II. Uno slogan che ormai appartiene al passato, essendo stato sostituito dal nuovo «God save the King» dopo la proclamazione di re Carlo III. C'è chi parla di gaffe, chi di confusione per parole insolite da parte di un presidente americano, chi si interroga su cosa intendesse e a quale regina si riferisse.

Perché ha detto quella frase?

Interrogativi legittimi, che in queste ore campeggiano la mente dei giornalisti statunitensi, presenti all'evento e non. «Molti di voi mi hanno chiesto perché ha detto quella frase - scrive Todd Gillman del Dallas Morning News - ma non ne ho idea. Lo stesso vale per molti altri colleghi».

Perfino l'ufficio stampa della Casa Bianca non sembra essere in grado di offrire una spiegazione convincente per quanto accaduto.

La portavoce Olivia Dalton ha fatto sapere alla stampa che il presidente, con quel «Dio salvi la regina», stava «commentando un fatto con qualcuno tra la folla». Ma non si capisce esattamente cosa.

Il precedente: «Dov'è Jackie?»

La chiusura del discorso al summit sulle armi in Connecticut ha ricordato la celebre gaffe di Biden «Jackie, dove sei? Dov'e' Jackie? Pensavo che sarebbe venuta» dello scorso settembre, pronunciata durante una conferenza sull'obesità e i problemi nutrizionali. Il presidente delgi Stati Uniti aveva messo i presenti in imbarazzo, nel chiedersi dove fosse la deputata repubblicana dell'Indiana Jackie Walorski, storicamente molto impegnata sul tema, che però era scomparsa un mese prima. Biden stesso aveva pubblicamente pianto la sua morte, telefonando perfino alla famiglia per offrire le sue condoglianze.