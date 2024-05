Gaza, Netanyahu a Blinken: no ad accordo che preveda la fine guerra

Guerra a Gaza, gli aggiornamenti in diretta. Nell'incontro avuto a Gerusalemme, il premier Benjamjn Netanyahu ha ribadito al segretario di Stato americano Antony Blinken che non accetterà alcun accordo con Hamas che preveda la fine della guerra a Gaza. Lo scrive su X Barak Ravid, del sito Axios, citando fonti americane e israeliane, secondo cui Netanyahu ha anche ribadito che se Hamas non cederà su questa richiesta non ci sarà alcun accordo e Israele avvierà l'operazione contro Rafah.

ברייקינג: ראש הממשלה נתניהו אמר לשר החוץ של ארה״ב טוני בלינקן כי אם חמאס ימשיך לדרוש את סיום המלחמה לא תהיה עסקה לשחרור חטופים וישראל תצא למבצע ברפיח, בכירים ישראלים ואמריקנים אמרו ל-@talshalev1 ולי — Barak Ravid (@BarakRavid) May 1, 2024