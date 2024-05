Matteo Falcinelli torna in Italia: «Qui a Miami ho paura, ma spero di rientrare negli Usa per terminare gli studi»

Matteo Falcinelli sta per tornare in Italia da Miami. Da quando è scoppiato il suo caso, il 25enne studente italiano non si sente più al sicuro negli Stati Uniti. Partirà «probabilmente nel fine settimana», dice. Ma spera di rientrare presto per terminare gli studi, come un normale ragazzo della sua età. Difficile, dopo la denuncia delle torture subite dalla polizia americana e la diffusione dei tanti video che dimostrano la brutalità dell'intervento delle forze dell'ordine. La sua vicenda ha preso le sembianze del caso diplomatico, tanto che il ministro degli Esteri Antonio Tajani si sta adoperando in prima persona per far luce su quello che è successo.

«Qui a Miami ho paura»

Matteo Falcinelli, che ha sempre al suo fianco la mamma, rivive giornalmente quei momenti: «Purtroppo è stata un’esperienza terribile ed estremamente drammatica - dice a Repubblica -.

In quella notte si è spento qualcosa in me. L’insopportabile sofferenza non l’ho vissuta soltanto durante l’atroce tortura dell’incaprettamento, che tutti voi avete visto, ma è continuata anche nei giorni successivi, in prigione e nei diversi ospedali dove poi sono stato ricoverato. Anche se sono passati quasi tre mesi, ogni mattina che mi sveglio per me è come se fosse successo ieri».

Il 25enne, studente alla Florida International University, non si sente al sicuro negli Stati Uniti: «Ho molta paura…. Perché quando una persona subisce i maltrattamenti e le torture come quelle, che ho subito io, penso che sia naturale aver paura di tutto e di tutti… Ovunque», ha detto. La speranza è quello di tornare per concludere gli studi: «Il mio obiettivo è di provare a terminare questo percorso di studi per non rendere vani i sacrifici ed enorme sforzo, sia economico che personale, che ha fatto la mia mamma, insieme a mio fratello Marco», ha detto. Ma con amarezza conclude: «Non so se ci riuscirò».