Nuda al funerale, la gaffe della mamma in diretta sul maxischermo davanti alla chiesa piena: pensava che la webcam fosse spenta

Chi più e chi meno, a tutti è capitato di trovarsi in situazioni imbarazzanti durante la vita, magari rispondendo al saluto di un passante che in realtà stava facendo un cenno a qualcuno alle nostre spalle, oppure entrando nella macchina di uno sconosciuto perché uguale a quella del parente o dell'amico che stavamo aspettando.

Si tratta di gesti minori che lì per lì ci fanno accendere le guance, ma dopo qualche scusa veloce e un momentaneo desiderio di sparire...

torna tutto come prima, e quelle "brutte figure" finiscono per diventare storie divertenti da raccontare col sorriso.

In alcuni casi, tuttavia, non bastano poche ore o giorni per far passare l'imbarazzo, come nel caso di una mamma di due bambini che si è mostrata completamente nuda in una diretta su Zoom al funerale di un familiare quando la chiesa era già piena di coloro che volevano assistere alla funzione. A qualcosa hanno indubbiamente assistito, ma non era lo spettacolo che si aspettavano.

L'errore imbarazzante

La donna non poteva partecipare alla funzione di persona e quindi, con un po' di anticipo, si è collegata alla stanza su Zoom che era stata creata appositamente per chi avesse voluto assistere al funerale da remoto. Tuttavia, come riporta il DailyMail, ha commesso un errore fatale: non si è resa conto che la sua webcam era già accesa e si è spogliata completamente nuda per fare la doccia.

Ancora ignara del problema, la donna ha continuato la sua normale routine (con tanto di depilazione) sotto gli occhi basiti di tutti coloro che già si erano seduti in chiesa, in attesa dell'inizio della funzione.

Il momento decisamente imbarazzante non ha tardato a diventare virale su Whatsapp, tanto da essere stato ripreso anche in radio dai conduttori di Thursday Morning, Kyle e Jackie O. In particolare, Kyle ha dichiarato, in proposito: «Lasciate stare questa povera donna... qualcuno a lei caro è morto e non poteva nemmeno andare al funerale».

Il funerale, tenutosi nel nord di Londra, era di un papà di tre piccoli venuto a mancare dopo una lunga battaglia contro un tumore.