Concerto nella chiesa di sant'Elena con i “Cappella vocale” e “I Musici di Corte”

E' in programma martedì 26 marzo alle ore 20,30 l'undicesimo appuntamento del ciclo “... dove la musica incontra il suo tempo ...” nella chiesa di sant'Elena col breve concerto “Un miserere borbonico alla fine del 1700”. La partecipazione è gratuita. Ad eseguire saranno elementi della Cappella vocale e strumentale “I Musici di Corte”. Il concerto è organizzato con la collaborazione logistica della parrocchia di san Sebastiano di Caserta retta dalla Comunità dei Frati Minori Cappuccini.

Sarà un'immersione nelle musiche liturgiche destinate alla Settimana Santa e alla Quaresima, documentate in uso a Caserta al tempo di Vanvitelli e poco dopo.

Un viaggio sonoro ambientato nella chiesa recentemente restaurata dedicata a sant'Elena, chiesa nella quale Vanvitelli ottenne di poter aprire una finestra per assistere alle celebrazioni religiose direttamente dal suo appartamento, immediatamente contiguo. Inoltre, la chiesa ospitò la Confraternita della Croce, Orazione e Morte.

Il programma sarà di particolare interesse musicale per due inediti: il "miserere" di Sigismondo, scritto per il convento francescano di Maddaloni, forse intorno al 1780-1790 e il "Christus factus est" dell'altrimenti sconosciuto de Franco, composto nel 1772 per il monastero delle monache carmelitane di Capua, monastero che accolse frequenti visite di Carlo di Borbone e Ferdinando IV e delle rispettive mogli. Completano il programma altri brani sacri a piccolo organico per restituire il clima di una celebrazione liturgica dell’età borbonica alla fine del Settecento, con uno sguardo anche verso Roma, città cui Vanvitelli restò sempre legatissimo.