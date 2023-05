NAStartUp, tra finanza e green economy le startup presentate al Giardino Segreto

Fioriscono le innovazioni in NAStartUp. Il network che accelera startup e finanza torna a maggio in un doppio appuntamento, in streaming online e dal vivo, in un evento che si terrà presso il Giardino Segreto, in via Foria , mercoledì 24 maggio, alle 18:00. Ospiti Edgar Uggiano e Anna Coppola, divulgatori dei principi di sostenibilità ambientale, riuso e upcycling.

«Grazie al nostro network abbiamo raddoppiato le energie per offrire un doppio palco italiano e internazionale a nuovi e promettenti progetti di innovazione, grazie al lavoro del team di Advisor, dei nostri sponsor e partner. La location di un giardino sostenibile ci è sembrata perfetta per raccontare lo sbocciare di nuove idee e la sostenibilità economica e di impatto positivo sul territorio a cui dovrebbero puntare oggi tutti i nuovi business», racconta Antonio Prigiobbo, direttore di NAStartUp.

Sono quattro i progetti di innovazione che si racconteranno nell’appuntamento di maggio. Domenico Zitiello presenta la sua “Garantito”, una piattaforma che sfrutta le potenzialità del mercato di seconda mano, tutelando i consumatori dal rischio di truffe online. Adriano Ragni racconta la sua “Walk Buy”, una piattaforma che connette i negozi con gli abitanti di un determinato territorio. Un nuovo gioco manageriale porta le modalità del Fantacalcio all’interno del programma Amici di Maria De Filippi: si chiama FantaAmici ed è il progetto presentato da Pasquale Di Donna. Infine, “Contents”, la startup che mette l’intelligenza artificiale a disposizione delle aziende per la creazione di contenuti e per le traduzioni, di Massimiliano Squillace, imprenditore e investor con exit alle spalle.

All'evento sarà resa pubblica la partnership tra NAstartUp e Codemotion, una delle più grandi tech community in Europa. In particolare, NAstartUp supporterà Codemotion nella divulgazione di iniziative per accrescere l'educazione digitale. Nella rubrica ReadyInnovation curata dal giornalista Giancarlo Donadio per raccontare i libri di innovazione, protagonista è Gian Luca Comandini, imprenditore italiano, professore universitario e divulgatore tecnologico esperto di fintech e new media.

Comandini presenta il suo ultimo libro, L'uomo più ricco del mondo. Un'indagine per scoprire chi è Satoshi Nakamoto, l'ideatore di Bitcoin (Rizzoli).

NAStartUp è un acceleratore dell’ecosistema delle startup senza scopo di lucro. Da anni detiene il premio come miglior Challenge in Europa per l’innovazione secondo il consorzio UBI Global che raggruppa 1400 tra incubatori e acceleratori nel mondo. Sviluppa un appuntamento periodico con un network e una community di oltre 8.000 talenti che accelera dal basso e punta a far nascere, crescere e accelerare innovazioni, startup e talenti in tutta Europa.