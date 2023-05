Cava de' Tirreni, si presentano le start up innovative in Campania

Sono dieci le startup finaliste del progetto Cam (Campania Advanced Manufacturing). Venerdì 12 maggio alle ore 18, presso il Centro per l’artigianato digitale di Cava de’ Tirreni (viale Crispi, 14) le idee innovative per la manifattura Made in Campania saranno presentate nel corso dell'evento «Future Makers». L'incontro, organizzato da Medaarch, servirà ad illustrare anche i risultati del progetto Cam, promosso dalla Regione Campania, che in un anno ha visto gli iscritti partecipare a 750 ore di formazione, tra tutorship, mentorship, bootcamp, con oltre 80 giorni tra eventi, seminari e visite in azienda. All'evento saranno presenti numerose aziende del settore manifatturiero campano che hanno partecipato al progetto.

La startup IamHero di Volla all'Innovation Village 2023 Villa Doria d'Angri a Napoli



«Il progetto Campania Advanced Manufacturing - dice Amleto Picerno Ceraso, architetto e co-fondatore di Medaarch - è nato con l’obiettivo di sviluppare e promuovere la cultura dell’innovazione e della competitività nelle aziende del territorio campano, creando una vera e propria rete di imprese e di istituzioni impegnate nella collaborazione e nell’interazione tra loro». Insieme ad Amleto Picerno Ceraso, all'incontro parteciperanno Valeria Fascione, assessore all’Innovazione, startup e internazionalizzazione della Regione Campania; Pierluigi Rippa, coordinatore Corso di studi in Ingegneria gestionale, professore associato di Ingegneria gestionale presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II; Attilio Palumbo, presidente di Legambiente Terra Metelliana e fondatore del The Green Hub; Luca Iaia, responsabile marketing Cna nazionale e responsabile Premio Cambiamenti.