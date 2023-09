Medicina estetica, i benefici della blefaroplastica

Sguardo armonico, luminoso e giovane. Sono alcuni dei benefici estetici che si riflettono su tutto il viso grazie alla Blefaroplastica, l’intervento di chirurgia estetica poco invasivo che apre lo sguardo correggendo le palpebre cadenti e rimuovendo le borse sotto gli occhi. Col tempo infatti, la pelle delle palpebre subisce dei cedimenti dovuti alla perdita di elasticità e diventa eccedente andando ad evidenziare rughe, borse, ptosi delle palpebre.

Nel campo della Chirurgia estetica, l’intervento di Blefaroplastica, rappresenta uno dei più comuni. In terza posizione tra la “top 5” secondo le statistiche mondiali, dietro soltanto, alla mastoplastica additiva e alla rinoplastica.

«Lo sguardo è fondamentale nella vita, in quanto serve a trasmettere emozioni e stati d’animo. Donne e uomini si presentano al mio studio per alterazioni anche minime chiedendone la correzione perché percepiscono la trasmissione non reale dettata da queste condizioni di senso di stanchezza, tristezza, viso imbronciato. Prima di procedere eseguo sempre un' attenta valutazione del difetto contestualizzandolo nell’intero volto in quanto spesso il difetto delle palpebre si associa ad alterazioni di posizione del sopracciglio e pertanto il programma chirurgico correttivo deve estendersi anche a questa area anatomica associando blefaroplastica e lifting del sopracciglio. La blefaroplastica prevede molte tecniche, io preferisco un approccio transcongiuntivale per minimizzare gli esiti cicatriziali».

La Blefaroplastica è oggetto dell’intervento del Professore Francesco D’Andrea al Congresso Nazionale dei Chirurghi Plastici ed Estetici che si è svolto a Roma. L’importanza oggi, di avere un equipe professionale che possa informare e consigliare sui diversi interventi di Medicina Estetica e Chirurgia Plastica, risulta fondamentale soprattutto per combattere il “low-cost” che attraverso i social, spinge le persone ai “Beauty Trips”. Lo studio del Professore D’Andrea, infatti, per offrire una competenza completa oltre alla Medicina estetica e alla Chirurgia Plastica, si avvale anche di professionisti nel campo della Dermatologia e dell’Oculistica.