«Federico Bernardeschi sembri Ken nel film Barbie»: il nuovo look del calciatore ex Juve e Fiorentina scatena i fan

Federico Bernardeschi quasi irriconoscibile. L'ex calciatore di Fiorentina e Juventus, con un trascorso anche nella nazionale azzurra, si è presentato con un look che ha lasciato tutti senza parole alla prima di “Next Goal Wins”, al Toronto International Film Festival. Sul social condivide una sua immagine decisamente singolare e ringrazia lo stilista Giorgio Armani per l’outfit modaiolo che indossa.

La foto ha subito suscitato clamore e commenti tra i follower. Bernardeschi sembra davvero un'altra persona, trasformato rispetto al campo. A colpire soprattutto il naso e il mento, definito e allungato.

«Sembri Ken nel nuovo film di Barbie», sottolinea un fan. «Ma come ti sei conciato?» scrive un altro.

Molti accusano l'ex di Juve e Fiorentina di essere ricorso alla chirurgia estetica.

Ora Bernardeschi gioca in Canada, insieme con Insigne nel Toronto Fc. Ma oltre alle gesta sportive si fa notare per le sue serate glamour, spesso pure con la compagna Veronica Ciardi, ex grande fratello.