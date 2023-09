Elodie, selfie d'amore con Andrea Iannone: videochiamata romantica

Elodie e Andrea Iannone sono sempre più innamorati. La cantante, che quest'estate ha riscosso moltissimo successo con il brano “Pazza musica” eseguito insieme al collega e amico Marco Mengoni, e il pilota fanno coppia fissa ormai da più di un anno e, anche se, sui social tendono a essere molto riservati per quanto riguarda la loro storia, a volte, postano foto e storie romantiche. Così, ha fatto Elodie nelle scorse ore.

Elodie, su Instagram, è seguita da quasi tre milioni e mezzo di follower e, anche se, pubblica spesso post, non è molto attiva per quanto riguarda le storie.

Nelle scorse ore, però, ha postato un'immagine che la mostra in videochiamata con il suo fidanzato Andrea Iannone. I due sono in collegamento e la cantante scatta una foto al compagno, foto a cui allega un cuore rosso. La loro storia d'amore sembra davvero procedere a gonfie vele e, da poco, la coppia è andata a convivere a casa di lui a Lugano, in Svizzera. Elodie e Andrea Iannone sono molto innamorati e lo dimostrano anche le foto che documentano le loro vacanze estive.

Quest'estate, Elodie, grazie alla sua voce e al brano “Pazza Musica”, si è piazzata in cima a tutte le classifiche italiane e ha fatto cantare e ballare migliaia di fan in tutta Italia. La cantante, inoltre, continua a essere sommersa di complimenti da parte dei suoi follower che pensano sia bellissima.