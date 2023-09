Aurora Ramazzotti, Jonathan Kashanian ('zio' di Cesare) entra in casa con una richiesta particolare

Aurora Ramazzotti è circondata dall'amore dei suoi più cari amici. La giornata di ieri, infatti, l'ha trascorsa insieme a due ex gieffini, Tommaso Zorzi, con cui è andata al parco insieme a suo figlio Cesare e un ex non vip, divenuto noto al grande pubblico proprio grazie alla partecipazione al programma Mediaset.

Fedele compagno d'avventure, l'ex gieffino si è recato ieri sera a casa della figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti, con una richiesta particolare. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Oltre la storica amicizia con Tommaso Zorzi, Aurora Ramazzotti ha un altro zio d'eccezione per il suo piccolo Cesare: si tratta di Jonathan Kashanian.

Nel 2004, su Canale 5, partecipa alla quinta edizione del Grande Fratello e vince il reality show con il 38% dei voti.

Nel 2005 è nella giuria del programma Sei un mito su Canale 5. Nel 2018 partecipa come concorrente alla tredicesima edizione de L'isola dei famosi condotta da Alessia Marcuzzi e in onda su Canale 5, classificandosi al quinto posto. Attualmente è un conduttore radiofonico di RTL 102.5.

Personaggio televisivo, con grande personalità, è sempre stato amatissimo dal pubblico sin dagli esordi della sua carriera. Ieri sera ha raggiunto l'abitazione di Aurora Ramazzotti con una proposta particolare.

«Jonathan Kashanian entra a casa mia esordendo che si gela e che vorrebbe un cappello: ecco il cappello», ha scritto Aurora Ramazzotti inquadrando l'ex gieffino con un cappellino estivo e coloratissimo, di quelli simil cuciti a mano che si indossano sotto l'ombrellone d'estate.

Tra risate e occhiatacce, Jonathan non può fare a meno che lasciarsi prendere in giro con affetto dalla sua cara amica.