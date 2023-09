Ilary Blasi, weekend nella spa di lusso con Bastian, Chanel e il fidanzato: le foto della famiglia allargata

Dal red carpet della Mostra del cinema di Venezia a un lussuoso resort con piscine di acqua termale nella campagna vicino a Siena. Ilary Blasi si è concessa una vacanza, l’ennesima negli ultimi mesi, con la sua nuova famiglia. Quella che oggi la fare stare bene.

Il weekend di lusso

Nella paparazzata di Chi, insieme all'ex conduttrice de L'Isola dei Famosi c’era il compagno Bastian Muller, la figlia Chanel con il fidanzato Cristian Babalus, ormai di famiglia, e la piccola Isabel, coccolatta da tutti, da Bastian in primis! Assente giustificato Cristian Totti rimasto sull'Isola di Ponza con la sua fidanzata Melissa Monti...

Anche sulle colline della Val d’Orcia va in scena lo stesso spettacolo che ormai Ilary ci ha abituato a vivere per tutta l'estate.

Un'estate vissuta insieme lei e lui. Lui e lei. Un amore nato subito dopo la fine della storia con Francesco Totti.

Ma adesso dopo l'ultimo weekend di passione e relax si torna a vivere la realtà. E sull'agenda di Ilary c'è un appuntamento che la metterà di fronte nuovamente al suo ex marito: il prossimo 20 settembre la Blasi rivedrà in tribunale l'ex capitano della Roma per affrontare la prima udienza della causa per l’addebito di separazione, un versante aperto - come scrive Chi - su richiesta dei legali di lei e seguito dalla contro-richiesta di quelli di lui, che vede entrambi i protagonisti determinati a dimostrare che il primo a tradire è stato l’altro.

Una partita ancora aperta, tutta da giocare, da risultato per nulla scontato...