Campus della Salute a Napoli, 7.000 visite: «La prevenzione priorità fondamentale»

«Tante prime volte nel Campus della Salute. Per la prima volta da 13 anni abbiamo portato la salute a tutti per una intera settimana grazie a tutti i medici e ai volontari dei progetti Donne e David che hanno ricevuto un apprezzamento dall’Unesco e dal Ministero della Salute», commenta la conclusione della manifestazione la professoressa Annamaria Colao, coordinatore scientifico del Campus che quest’anno ha eseguito oltre 7000 prestazioni, salvataggi effettuati, diagnosi sospette, prevenzione di violenza sulle donne (grazie anche ad Angela Margiotta e Farmaciste Insieme).

Per la prima volta si è svolto il Festival della letteratura sportiva grazie alla genialità di Tommaso Mandato con libri e ospiti che hanno hanno riempito il Campus. Per la prima volta il Campus riconosciuto dall’ONU grazie al lavoro del presidente Pasquale Antonio Riccio e dei suoi volontari e grazie al Servizio Civile con Katia Tulipano e Enrico Maria Borrelli.

Per la prima volta si è svolto un corso per i giornalisti incentrato proprio sulla best practice del Campus3S. Ancora una prima volta il Progetto della pasticceria attenta alla salute in collaborazione con PAART dì Stanislao Porzio, e per la prima volta spazio anche alla Medicina Ayurvedica.

Per una settimana anche tanto sport, e tanta educazione anche per i ragazzi con la presenza di centinaia di studenti.

«Continueremo tutto l’anno con il progetto educativo e con nuove iniziative aspettando l’anno prossimo con importanti novità per sostenere anche le aree più dusagistevdel nostro territorio», ha concluso Annamaria Colao, chairholder della Cattedra UNESCO per l’educazione alla salute e allo sviluppo sostenibile all’Università Federico II di Napoli.