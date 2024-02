Dopo la ristrutturazione è stato avviato l'iter dal Comune, con un avviso di manifestazione di interesse, per l'affidamento della gestione degli impianti sportivi comunali di località Cupa: piscina, campo di calcetto e tennis, locali ristoro e palestra coperta. «L'indagine di mercato avviata è più appetibile rispetto alle precedenti ha spiegato il sindaco Pasquale Iacovella - poiché questa volta le associazioni avranno la possibilità di ottenere la gestione per 5 anni e non per un solo anno come avveniva in passato. Il periodo più lungo consentirà di ammortizzare più facilmente l'investimento per la gestione».

Il Comune è proprietario degli impianti sportivi che rientrano nel patrimonio indisponibile dell'ente, destinato al soddisfacimento dell'interesse pubblico allo svolgimento delle attività sportive e la gestione può essere effettuata in forma diretta oppure mediante affidamento, in via preferenziale, a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali.

Poiché il Comune non dispone di personale, materiali e strumenti sufficienti alla gestione delle strutture si è deciso di avviare un'indagine di mercato, finalizzata proprio ad individuare i soggetti da invitare a procedura negoziata o a procedere ad affidamento diretto, per la gestione degli impianti citati. «Ai fini della valutazione delle proposte è scritto nell'avviso pubblico - saranno valutati la struttura organizzativa, l'attività svolta dal partecipante, le iniziative per la promozione dello sport di massa in favore del Comune, il progetto di valorizzazione della struttura».

L'avviso del Comune non costituisce proposta contrattuale e non lo vincola in alcun modo, infatti l'ente sarà libero di avviare altre procedure. L'amministrazione comunale, inoltre, si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

L'affidatario si assume integralmente tutti i rischi, gli oneri e le spese sottraendo il Comune da qualsiasi responsabilità relativa all'uso e alla gestione della struttura sportiva e dei relativi servizi. A tal fine il gestore, al momento della presa in carico dello stabile, dovrà stipulare una polizza per la responsabilitò civile relativa a per danni che possono incorrere a struttura, persone o cose nell'ambito dell'attività svolta. In caso di ricevimento di un'unica manifestazione di interesse, infine, l'amministrazione si riserva la facoltà di concedere la gestione dell'impianto mediante affidamento diretto.