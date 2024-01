Ngonge, la prima volta con il Napoli: «Che onore la maglia azzurra»

Tra i più attesi di questo inverno in casa Napoli c'è senza dubbio Cyril Ngonge, il belga ex Verona arrivato in questa finestra di mercato di gennaio per dare una mano al reparto offensivo della squadra di Walter Mazzarri.

L'esterno oggi azzurro ha fatto il suo esordio in Serie A con il Napoli ieri sera in occasione della trasferta contro la Lazio.

«Sono deluso per il risultato della mia prima partita con questa squadra, ma sono molto onorato di indossare questa maglia» ha spiegato Ngonge ai tifosi dai suoi account social personali. Ieri sera, contro i biancocelesti, Mazzarri ha dato spazio a quasi tutti i nuovi acquisti arrivati nelle ultime settimane: solo Junior Traoré resta ancora fuori dai calciatori disponibili.

Tra i commenti al post del calciatore anche i complimenti di Joshua Zirkzee: l'attaccante olandese del Bologna ha fatto gli applausi al collega, però ha anche alimentato i sogni di mercato dei tifosi azzurri visto che è uno dei nomi della lista napoletana per il dopo Osimhen in vista della prossima estate di mercato.