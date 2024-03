Barcellona-Napoli, Xavi sfida Calzona: «Sono positivo. E Raphinha ci sarà»

«Una partita solida contro un avversario scomodo». Così Xavi Hernandez ha chiuso la pratica Mallorca, una vittoria in Liga che è lasciapassare al match contro il Napoli in Champions League del prossimo martedì in Spagna.

«Da quando ho detto che sarei andato via, abbiamo fatto dei miglioramenti. Il rigore sbagliato avrebbe cambiato tutto ma abbiamo creato tante occasioni e questo è importante, potevamo fare più gol», ha spiegato l'allenatore catalano.

«È una vittoria che ci permette di continuare a crescere e salire in classifica, sapevo che sarebbe stata una gara complicata per noi». Il Barcellona rischia di perdere Raphinha? «Non ha alcuna lesione, mi ha detto di aver ricevuto solo un colpo, credo di averlo a disposizione per il Napoli. La vittoria in campionato ci porta ancora più fiducia, sono positivo per la gara di Champions nonostante tutte le difficoltà» ha spiegato Xavi.