Napoli-Torino 1-1, Calzona non si arrende: «Dominanti, ma prendiamo sempre gol»

Un pareggio che delude tutti, anche Francesco Calzona, protagonista del match tra Napoli e Torino al Maradona: «Non posso dire niente alla squadra, il Torino non è squadra che subisce solo eppure siamo stati dominanti» ha detto a fine partita.

«Sono contento della squadra, non ho niente da dire al gruppo. Peccato per il finale, abbiamo giocato pochi minuti nel secondo tempo, ho chiesto solo questo a Orsato» ha continuato Calzona. «Metterei la firma per creare sempre le occasioni di stasera. Le gare giocando così le vinci».

Il Napoli prende ancora gol. «È effettivamente un problema, l'ho detto alla squadra. Non è colpa dei difensori, ma di tutti. Non mi piace. Stiamo lavorando ma il tempo è poco e non riusciamo a curare i particolari. Abbiamo tante partite e non tanti allenamenti. Si va per priorità. Ma stasera abbiamo concesso davvero poco. Un pizzico di sorte ha favorito loro».

«Kvaratskhelia è un calciatore speciale, gli sto chiedendo delle cose e le sta facendo. Sono contento di lui così come di altri, come Mario Rui. Zielinski ha fatto una buona partita. Il Torino tende a non farti gioca, ma sono contento di lui e di averlo ritrovato in campo».