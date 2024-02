«Ezquiel Lavezzi sta recuperando molto bene». Sono le parole dell'avvocato argentino Mauricio D'Alessandro, in esclusiva per Il Mattino, sull'ex campione del Napoli, ricoverato presso una struttura specialistica di Buenos Aires per disturbi psichiatrici. Soffre di ipomania, come rivelato nelle scorse settimane proprio da D'Alessandro, che fa chiarezza su alcuni punti della vicenda che riguarda il 37enne ex calciatore argentino.

Avvocato D'Alessandro, come sta il Pocho a circa un mese dal suo ricovero?

«Sta recuperando molto bene. É ricoverato in una clinica argentina, ma non sono un medico e non posso dare informazioni sulla terapia che sta seguendo».

Lei ha rivelato che Lavezzi è affetto da ipomania. Ma c'è chi è andato oltre questa malattia, parlando di tossicodipendenza.

«La ipomania è un sintono, non una malattia. Non posso commentare le voci ma è falso che sia stato ricoverato per droga».

Si è detto anche che l'ex campione del Napoli e della Seleccion argentina sia andato in depressione per problemi economici, per una truffa che avrebbe subito.

«Non si tratta di un problema economico».

La vicenda personale di Lavezzi è seguita con molto affetto a Napoli.

«Lui ama Napoli e i napoletani».

Quale aiuto può dare il mondo del calcio a Ezequiel?

«L'aiuto è legato alla possibilità di affrontare una vita tranquilla con i suoi affetti più intimi. Ha una casa in Uruguay in un posto tranquillo, adatto alle sue esigenze».