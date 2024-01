Napoli, lo strano caso di Ostigard: i tifosi sui social gli chiedono di restare

Titolare contro la Lazio e poi via a fare la valigia?

Il futuro di Leo Ostigard è ancora tutto da scrivere, il difensore del Napoli è andato regolarmente in campo ieri dal primo minuto all'Olimpico ma - vista anche la probabile entrata in rosa di Nehuen Perez dall'Udinese - lo spazio per lui potrebbe ridursi nelle prossime settimane e una cessione potrebbe garantirgli maggiore continuità e spazio.

Sui social, però, nel frattempo, Ostigard viene trattenuto a Napoli dai tifosi: al fischio finale di Lazio-Napoli, infatti, ncentinaia di napoletani hanno commentato il suo post Instagram chiedendogli di restare in azzurro e non accettare la cessione verso altri lidi.

Sul calciatore sembrava esserci il Genoa, ma Udinese e Torino resterebbero le vie più praticabili in questo finale di mercato invernale, con il club di Aurelio De Laurentiis che lo cederebbe anche a titolo definitivo.