Monza-Napoli, probabili formazioni: infortunio Lindstrom, Kvaratskhelia e Ngonge rientrano in gruppo

Francesco Calzona ritrova Khvicha Kvaratskhelia e Cyril Ngonge, ma sulla strada verso la trasferta di Monza potrebbe perdersi Jesper Lindstrom.

Come informato dal Napoli attraverso il sito ufficiale, infatti, mentre i primi due azzurri hanno lavorato in gruppo insieme con il resto dei compagni dopo qualche giorno a metà tra palestra e campo, Lindstrom ha svolto allenamento personalizzato in palestra.

Da capire quale sarà l'evoluzione della situazione fisica del danese, comunque non in lizza per una maglia da titolare nella trasferta di domenica. Calzona spera però di avere il gruppo al completo per la gara contro la squadra di Palladino che potrebbe servire agli azzurri a risollevarsi dopo il ko con l'Atalanta.