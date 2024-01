Napoli Città della Musica, a Scampia quattro concerti gratuiti

A Napoli una serie di concerti nell’ambito del progetto Musica Libera Tutti per “Napoli Città della Musica” organizzati dall’associazione Aquas. L’obiettivo è mettere a sistema, valorizzare e internazionalizzare la creatività musicale, creando dei legami di reciprocità tra le istituzioni e gli attori del territorio partenopeo.

Nello stile dell’associazione, con questo ciclo di concerti si è voluto offrire alla cittadinanza una nuova opportunità per gustare la bellezza, sia nella sua forma artistica che in quella di riflessione in occasione di alcune date simboliche e importanti: la “giornata della memoria della Shoah”, il 27 gennaio, il carnevale del Graids l’11 febbraio, la “giornata della memoria e dell’impegno contro le mafie, in ricordo di tutte le vittime innocenti di criminalità” il 23 marzo e il concerto di primavera il 20 aprile.

Musica Libera Tutti – Pratiche quotidiane per crescere insieme a suon di musica a Scampia è un progetto educativo di aggregazione sociale attraverso la musica, secondo il metodo del Sistema Abreu, con la finalità di fare di quest’esperienza un’occasione e un’opportunità sia di conoscenza della musica come attività artistica attraverso la quale sviluppare il potenziale di ciascun ragazzo, sia di crescita integrale secondo un modello sano di sviluppo.

Il progetto propone anche laboratori settimanali di strumento, rivolti a ragazzi e giovani dagli 8 ai 25 anni, che si tengono presso il Centro Hurtado di Scampia. Per i bambini dai 3 ai 7 anni è attivo il laboratorio Musica in gioco.