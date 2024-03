Cosa fare a Napoli nel weekend di Pasqua: tutti gli eventi in programma

Eventi

«Apertura di una nuova area espositiva a Pompei»

Il parco archeologico resterà aperto a Pasqua, ma con una grande novità. Dall’ingresso di Piazza Anfiteatro, attraversando il tratto di passeggiata nel verde costeggiato dalle antiche tombe della necropoli di Porta Nocera, si giunge a un luogo unico che, come altri simili a Pompei, è pregno di sacralità e compassione. Si tratta dell’area espositiva di alcuni calchi di vittime dell’eruzione, rinvenute in prossimità della antica Porta di Nocera. Quest'area è ora fruibile al pubblico, grazie al termine delle operazioni di manutenzione e restauro.

Il Parco archeologico di Ercolano aperto a Pasqua

Il parco sarà aperto dalle 8.30 alle 19.30 (ultimo accesso alle ore 18.00) e invita a sperimentare la modalità di visita “Slow” nel giardino dei melograni della Casa del Rilievo di Telefo: qui è possibile adagiarsi su sdraio leggendo volumi in diverse lingue.

Il parco divertimenti Edenladia

Si inizia sabato 30 marzo con Eden Lab, un innovativo format di creatività e svago per i più piccoli.

Il divertimento continua anche domenica 31 marzo, all'insegna di due giornate a tema con speciali attività dedicate, un’accoglienza speciale al PalaEden, un laboratorio creativo con animatori ed un grandioso spettacolo finale.

«Un'immersione culturale e culinaria al museo Mute»

Una Pasqua al museo, con i piatti tipici della cucina partenopea, accompagnata da un’esperienza immersiva per chi ama l’arte e riscoprire le origini di ciò che gusta. Dall’antipasto al dolce, al Museo Mute in via Bracco 51 a Napoli, gli ospiti saranno accompagnati in un percorso culturale e culinario.

Il menù del giorno di Pasqua prevede: un canapè di ricotta all'erbette accompagnato da bollicine, torta pasqualina, salumi e formaggi campani, ricotta salata, tortano. Si prosegue con il raviolo al ragù bianco di agnello e le pappardelle ai funghi porcini e il secondo della tradizione che non può mancare: “O' Rot o' furn", agnello di laticauda con piselli e patate. Inoltre, rollé di marchigiana farcito con cotto, provola dei Monti Lattari con contorno di patate del contadino. Si conclude in bellezza con la pastiera napoletana.

Città della Scienza «alla scoperta e alle tradizioni»

Per Pasqua il museo attende i visitatori con un programma speciale dedicato alla scoperta delle curiosità, tradizioni e usanze sulla più importante festività di primavera. Domenica 31 marzo si inizierà con il laboratorio interattivo che permetterà di riprodurre “La schiusa” di un uovo in versione animata, utilizzando come base una comunissima molletta. La bottega delle api sarà, invece, l’occasione per realizzare bellissime candele naturali con la cera d’api, mentre l’Ologramma di Pasqua guiderà il pubblico alla scoperta di come funzionano gli ologrammi e come costruire un proiettore per realizzarne uno.

E ancora l’affascinante “Science Show”, uova per tutti i gusti, uova rimbalzanti, galleggianti e uova colorate protagoniste di un imperdibile spettacolo.