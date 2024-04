Pozzuoli, interruzioni sulla linea Cumana dal 6 al 21 aprile per i lavori del nuovo tracciato

La circolazione ferroviaria sulla linea Cumana verrà interrotta tra le stazioni di Fuorigrotta e Torregaveta dal giorno 6 aprile e riprenderà regolarmente ad inizio servizio del 21 aprile per eseguire i lavori di messa in servizio del nuovo tracciato, che non sono eseguibili nelle normali interruzioni notturne.

Proseguono i lavori per la realizzazione di tutte le opere civili, strutturali e impiantistiche per l’ammodernamento ed il raddoppio della linea Cumana tra le stazioni di Dazio e Cantieri con la realizzazione della nuova galleria di Monte Olibano, nuova galleria Pozzuoli, la nuova stazione di Pozzuoli e la ristrutturazione della stazione di Gerolomini. L’intervento, nel suo complesso, consentirà lo smantellamento della linea storica tra le stazioni di Gerolomini e Pozzuoli e quindi la dismissione della attuale linea attraversante il centro di Pozzuoli.

Nelle prossime settimane verrà messo in servizio il nuovo tracciato dalla Stazione di Pozzuoli alla stazione di Arco Felice di circa 2 km, verrà realizzato lo sblocco della nuova Galleria Monte Olibano e, nella stazione di Gerolomini, saranno terminati i lavori per la realizzazione della banchina e per l’apertura del varco verso la nuova galleria Pozzuoli.

Con l’abbandono del vecchio tratto di binari ed il passaggio della circolazione sul nuovo tracciato, saranno da subito eliminati i rallentamenti attualmente prescritti 20km/h sulla tratta con conseguente diminuzione dei tempi di percorrenza sull’intera linea.

A questo intervento di competenza EAV si è aggiunta la richiesta da parte della Società Mostra D’Oltremare, di procedere, per motivi di sicurezza non più procrastinabili, alla messa in sicurezza del rudere della stazione inferiore della dismessa antica funivia Posillipo Alto-Mostra d'Oltremare, sita sul viale Kennedy e che interferisce con la linea ferroviaria nel tratto Edenlandia - Agnano.

EAV ha ritenuto di consentire l’esecuzione dei lavori in concomitanza con i lavori previsti per il raddoppio della linea in modo da limitare i giorni di interruzione del servizio e di conseguenza i disagi per l’utenza.

A partire quindi dal 6 aprile prossimo la circolazione sulla linea Cumana sarà limitata alla tratta Montesanto – Fuorigrotta. Dalla stessa data è istituito un servizio sostitutivo di autobus tra la stazione di Fuorigrotta e quella di Torregaveta.

E’ possibile consultare gli orari ed i punti di fermata dei bus sostitutivi collegandosi al sito www.eavsrl.it.