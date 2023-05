Napoli Est, ancora lavori a San Giovanni: si allunga il cordolo per proteggere il tram

Proseguono i lavori lungo l'arteria principale di San Giovanni a Teduccio, quartiere nella zona orientale di Napoli. Si tratta della riqualificazione urbanistica e ambientale che interessa l'omonimo corso così da rimettere in sesto il sistema fognario. Dal prossimo lunedì si entra in una fase degli interventi che sono fondamentali per assicurare decoro e sicurezza in ampie zone del quartiere di Napoli Est e lungo la strada percorsa ogni giorni da migliaia di persone e veicoli.

Il lavoro da mettere in campo, riguarda, in particolare il completamento della posa in opera del cordolo che consente di separare la corsia riservata ai mezzi trasporto pubblico, autobus e tram, dalle corsie destinate a tutti gli altri veicoli. Per tale motivo il Comune di Napoli ha istituito un nuovo dispositivo di traffico che sarà valido da lunedì 8 maggio fino al 12 luglio 2023. In particolare, nel tratto di corso San Giovanni compreso tra l'incrocio con via Comunale Ottaviano e quello con via Ferrante Imparato è imposto il divieto di transito veicolare sulla corsia in direzione Napoli Centro della carreggiata posta sul lato mare. Qui si dovrà procedere alla velocità massima di 30 chilometri orari e non è consentita la sosta. Altresì, l'ordinanza del Servizio Viabilità e Traffico di Palazzo San Giacomo prevede che il tratto di strada compreso tra via Ponte dei Francesi e l'incrocio con via Comunale Ottaviano sia separato in due corsie, con senso di marcia contrapposto, confermando la stessa velocità di percorrenza e specificando il divieto di sosta e fermata lungo tutta la carreggiata.

I lavori rientrano nel "Grande progetto di riqualificazione urbana dell'area di Napoli Est” aggiudicati per quasi diciannove milioni di euro e avviati nel febbraio del 2021. Come tanti altri lavori pubblici anche quello di San Giovanni ha risentito dell'aumento dei prezzi dei materiali da costruzione e, per questo, il Comune ha impegnato a favore del raggruppamento temporaneo di imprese che cura gli interventi un importo di 158mila euro "recuperato" dalla voce imprevisti del quadro economico.

Il restringimento della carreggiata dovuto al cantiere e la presenza di operai e mezzi in movimento impone la massima attenzione per la sicurezza lungo l'importante strada di San Giovanni dove, molto spesso, si creano congestionamenti anche a causa della sosta selvaggia e del mancato rispetto delle misure che incidono sulla viabilità.