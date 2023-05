Napoli, tornano i colori nella fontana di via Argine: ultimi ritocchi prima del Giro

Ritornano i vivaci colori lungo via Argine a Ponticelli, nella zona Est di Napoli. Sono quelli della fontana di Daniel Buren che, dopo anni, è stata recuperata e riqualificata così da poter essere ammirata dalle migliaia di persone che quotidianamente attraversano l'arteria stradale di Napoli Est.

L'opera d'arte dell'artista francese rivive grazie alla cura di tecnici e operai di ABC Napoli, la società del Comune di Napoli che gestisce il ciclo delle acque in città la cui sede è proprio a ridosso della fontana. Torna la bellezza di "Cerchi nell'acqua", intervento artistico che Buren ha donato alla città nel lontano 2004 trasformando un ordinario incrocio stradale - quello tra via Argine, via Napolitano e via Malibran - in un'opera d'arte contemporanea che, oltre la fontana, ha coinvolto anche le facciate dell'edificio che ospita gli uffici della società pubblica.

La fontana ha risentito della mancata manutenzione degli ultimi cinque anni. Recuperata nel 2019 in occasione dell'Universiade estiva ospitata a Napoli, è stata aggredita da sporcizia, smog, calcare e rovinata dalle intemperie.

Per rimuovere i segni del tempo sono stati necessari diversi giorni di intensa pulizia cui è seguita l'operazione di manutenzione agli impianti e poi quella di restyling cercando di rispettare il disegno originale di Buren. Così sono tornati il blu, il giallo e l'azzurro nelle tre superfici della fontana che dovrà essere pronta per l'11 maggio quando via Argine sarà attraversata dai ciclisti della sesta tappa del Giro d'Italia 2023.

La kermesse sportiva internazionale è stata l'occasione per recuperare il monumento e farne un simbolo di accoglienza e bellezza del quartiere di Napoli Est. Per vedere il getto d'acqua e ammirarla in tutta la sua spettacolarità bisogna aspettare ancora qualche giorno, probabilmente già il fine settimana quando gli operatori dell'azienda ABC Napoli avranno concluso il lavoro iniziato i primi giorni di aprile.