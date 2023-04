Napoli, la fontana di via Argine verso il recupero: entro fine mese tornerà l'acqua

Al via il ripristino della fontana di via Argine a Ponticelli, nella zona Est di Napoli. L'opera d'arte di Daniel Buren, da tempo spenta e senza cura, sarà recuperata e rimessa in funzione entro fine mese così da essere ammirata in occasione del Giro d'Italia che interessa l'arteria stradale di Napoli Est il prossimo 11 maggio.

Proprio nei giorni scorsi Il Mattino ha evidenziato le condizioni di degrado dell'opera d'arte contemporanea che è senza manutenzione dall'estate del 2019 quando è stata ripristinata e rimessa in funzione soltanto in occasione delle Universiadi. A ben vedere, a distanza di pochi giorni dall'evento sportivo internazionale la fontana è stata spenta e abbandonata deludendo le aspettative di residenti e passanti. In diversi anni nessuno ha messo mano all'usura delle superfici - che hanno perso colore, aggredite da smog e agenti atmosferici - e degli impianti che necessitano di costante manutenzione. Così la coloratissima opera di Buren, incastrata tra la sede di Abc, il Pala-Vesuvio e le cosiddette cinque torri di Ponticelli, è diventata l'ennesimo spazio senza cura del quartiere di Napoli Est.

A dare l'annuncio dei nuovi lavori di recupero è stato Edoardo Cosenza, assessore alle infrastrutture e mobilità del Comune di Napoli, attraverso un post su Facebook. I dettagli dell'intervento sono arrivati attraverso un successivo post social pubblicato sulla pagina ufficiale di Abc Napoli, l'azienda municipalizzata di Palazzo San Giacomo che si occupa del ciclo delle acque. «La fontana, simbolo di un territorio, oltre che della sede di Abc Napoli, è molto complessa per il suo funzionamento e la posizione», si legge nel post della società pubblica che, nelle ultime ore, ha impegnato propri dipendenti per l'attività di pulizia delle superfici della fontana e per la verifica degli impianti. Rispetto all'intervento da mettere in campo, da concludere entro fine mese, Abc specifica che saranno ripristinate le diverse superfici dell'opera di Buren con la colorazione originaria, saranno sostituite le pompe e le elettrovalvole che assicurano il getto centrale che sarà regolato da un anemometro vista la costante presenza di vento nell’incrocio. Inoltre, sarà rifunzionalizzato l'impianto elettrico.

Dunque, entro aprile l'acqua tornerà a decorare la fontana che riacquista i colori di una volta. Sono passati ben diciannove anni da “Cerchi nell’acqua”, intervento artistico di Daniel Buren che ha riguardato la rotatoria e la torre adiacente che ospita gli uffici dell’azienda comunale. L’opera lungo la trafficata strada di Napoli Est ha vissuto un destino particolare: le operazioni di ripristino, messe in campo in più occasioni in questi quattro lustri, hanno avuto sempre vita breve. Sarà la volta buona?