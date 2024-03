Benevento, sopresi in auto con chiavi modificate: scattano i fogli di via

Ancora due persone allontanate dal capoluogo con foglio di via obbligatorio emesso ieri dal questore di Benevento. Dopo la segnalazione di un'auto sospetta giunta in sala operativa, nel primo pomeriggio una pattuglia dell'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico ha bloccato un'auto nei pressi della rotonda del centro commerciale Buonvento, a bordo della quale viaggiavano due soggetti provenienti dalla provincia di Napoli, i quali si aggiravano per il centro cittadino in modo sospetto. Una volta avviati i controlli sul 60enne e sul 54enne, è emerso che a loro carico figuravano diversi precedenti per furti aggravati, rapina e truffa, nonché molti fogli di via da altri comuni del territorio nazionale.

Nel corso degli accertamenti effettuati dai poliziotti, inoltre, i due oltre a non saper fornire una spiegazione plausibile circa la loro presenza in provincia, dove peraltro non venivano riscontrati rapporti di parentela o di lavoro, sono stati trovati in possesso di chiavi modificate per l'apertura di porte blindate. Pertanto, è stato ordinato loro di lasciare il territorio con il divieto di farvi ritorno per un periodo di 3 anni.