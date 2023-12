Benedetta Valanzano e la figlia Anita, testimonial del charity gala “Sogni sotto l'albero”

Sarà Benedetta Valanzano, attrice di successo, la testimonial di “Sogni Sotto L’Albero” XII edizione, il Charity Gala, ideato ed organizzato da Maridì Communication, quest’anno rivolto a sostenere l’Unicef nella sua preziosa attività di soccorso delle piccole vittime del conflitto bellico Israele/ Palestina.

Reduce dalle riprese appena concluse della serie “Sono Lillo 2” con Lillo accanto al consolidato impegno nel programma radiofonico “610!” Su Radio 2, la Valanzano sarà protagonista la prossima primavera in una nota fiction Rai.

Con lei, la figlioletta Anita Ciancio, che sarà coinvolta in una deliziosa performance con i piccoli allievi della scuola dell’infanzia Paritaria “Il Mondo ai piccoli”, una struttura realizzata secondo i più alti standard europei atta alla crescita formativa e pedagogica dei bambini che propone anche attività pomeridiane quali gioco-danza, laboratorio teatrale, corsi d’inglese con certificazioni del Trinity College London ed un doposcuola per gli allievi più grandi con insegnanti dedicati.

«In un momento così delicato per la pace mondiale», ha riferito Maridì’ Vicedomini, “anima” del progetto e conduttrice dell’evento, «ci è sembrato naturale dedicare il nostro rituale happening natalizio ai bambini sofferenti della guerra in Medio Oriente; a tal fine, a distanza di 10 anni, dalla nostra prima partnership con Unicef , oggi sosteniamo l’Organizzazione mondiale dedicata all’infanzia nella sua mission umanitaria a Gaza ed in Israele, nella speranza di una pace repentina e duratura».

La serata, che si svolgerà il prossimo 11 dicembre alle ore 20,00 nella splendida cornice di Villa Mazzarella a Posillipo, Napoli, sarà articolata in più momenti, tra “quadri” di moda e performance artistiche.

Come ouverture, il defilè dedicato all’infanzia con in scena gli eleganti outfit for Christams holidays by “La Florida”, storica boutique since 1953 specializzata per il dressing dell’infanzia; a seguire una capsule del pret ‘a porter del maestro Gianni Molaro, reduce da un grande successo riscosso di recente a Roma, in occasione del suo ritorno dopo 10 anni di assenza in Capitale;

Ed ancora le preziose, coloratissime pellicce di Umberto Antonelli, maestro pellicciaio, dai tagli perfetti, destinati ad una donna di ogni età che ama essere a la page in ogni ora del giorno.

A seguire, contributi artistici di esponenti dello showbiz in pole position per la gara di solidarietà. Infine, dinner buffet con imprinting natalizio per i selezionatissimi ospiti che potranno degustare piatti tipici del golfo partenopeo by lo Chef della Casa, prelibatezze casearie al tartufo by “La Botteghella” di Enzo Tammaro e Mariateresa Frese, “innaffiati” da una pregiata selezione dei vini di “Casale del Giglio”, una nota azienda del basso Lazio, con sede a Le Ferriere.

Dulcis in fundo, le delicatezze del Pastry Chef Aniello Esposito accompagnate dall’aroma inconfondibile di Kamo Caffè, brand di antica tradizione che omaggerà gli ospiti con le miscele della linea cialde presso la coffee station