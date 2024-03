Napoli Queer Festival: tutti gli eventi della quinta giornata

Sabato 23 marzo, quinta giornata di eventi del Napoli Queer Festival, che, alle 17.30, si aprirà in Sala Assoli con l’incontro «I Favolosi anni ‘80 - Tracce e storie del movimento di liberazione omosessuale», a cura di Francesca Saturnino (giornalista De “Il Manifesto”), con interventi di Antonia Iaia, Nicole De Leo (attrici del film Le Favolose) e Irene Serini, ideatrice, autrice e interprete di diversi spettacoli a tema gender; a seguire la proiezione del film Le Favolose di Roberta Torre, con Porpora Marcasciano, Nicole De Leo, Sofia Mehiel, Veet Sandeh, Mizia Ciulini.

Alle 21.00, ancora in Sala Assoli, va in scena lo spettacolo «Abracadabra – incantesimi di Mario Mieli, [#STUDIO4] - Il regno della libertà», ideato, messo in scena e prodotto da Irene Serini, Caterina Simonelli, Anna Resmini, Christian Tubito, Maurizio Guagnetti e Compagnia If Prana, con il sostegno di residenza artistica di Olinda. La serata si conclude alle ore 22.00 con «È queer la festa?» e i dj-set di Nziria e Benedetto Sicca.

Continua, dalle ore 11.00 alle ore 16.00, presso il centro studi sul teatro napoletano, meridionale ed europeo, il workshop di drammaturgia Play List – Musica da Camera, a cura di Domenico Ingenito; la cui restituzione è prevista per domenica 24 marzo ore 17.00, in Sala Assoli. Nel corso delle serate del Festival, saranno visitabili gratuitamente la mostra fotografica di Fabio Schiattarella, Out of The Cage_Beyond the Queernesse e l’installazione artistica di Dario Biancullo, Agrifuturismo TransVesuvian Counseling, che ripensa il mercato dell’arte e delfashion fuori dai processi merciferi.

Le fotografie di Schiattarella sono in vendita e una parte dei proventi raccolti sarà utilizzata per attivare forme di sostegno individualizzato per rispondere ai bisogni di persone lgbtiq+.

Sono in vendita anche le t-shirt realizzate da Dario Biancullo e il ricavato andrà ad ATN (Associazione Transessuale Napoli).