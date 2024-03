Napoli Queer Festival: tutti gli ospiti della terza giornata

Giovedì 21 marzo si terrà la terza giornata del Napoli Queer Festival, la manifestazione realizzata da Compagnia Enzo Moscato e Casa del Contemporaneo, con la cura artistica di Giuseppe Affinito. Quattro gli appuntamenti in programma. Alle ore 11 presso il Centro Studi sul Teatro Napoletano, Meridionale ed Europeo prosegue il workshop Playlist – Musica da Camera, a cura di Domenico Ingenito. Alle 17.30 in Sala Assoli, incontro con Massimo Andrei, regista del film «Mater Natura»; e a seguire la proiezione del lungometraggio, nel cast Maria Pia Calzone, Valerio Foglia Manzillo, Enzo Moscato, Vladimir Luxuria, Luca Ward e molti altri.

Alle 21 Ilenia Caleo sarà protagonista di Lesbos, lavoro performativo, che si avvale della creazione sonora di Martina Ruggeri (aka Bunny Dakota), che restituisce al microfono la cartografia di manifesti trans/femministi del passato. La serata si conclude con lo spettacolare dj-set Cocomero, con Silvia Calderoni, dove corpo e musica si fondono in un’unica esplosione di energia in un mash-up di elettronica, electropunk, 80’s, new wave e trash. «In pista non sarà accettato nessun atteggiamento sessista, macista, omolesbotransfobico, razzista. Cocomero è un infestate» afferma la performer. Il costo dei biglietti per gli spettacoli è 10 euro l’intero e 8 euro il ridotto Il costo dei film è di 5 euro.

Per tutte le convenzioni e formule card-abbonamento, consultare il sito salaassoli.it

La trama di «Mater Natura»

Protagonista di Mater Natura è Desiderio, giovane transessuale che si prostituisce per vivere. Dopo aver conosciuto Andrea, il gestore di un autolavaggio, se ne innamora e intreccia con lui una storia intensa e passionale. Però Desiderio ignora il fatto che Andrea abbia una fidanzata e che stia per sposarla. Messo alle strette dalla crudeltà della vita e privato dell'affetto dei genitori, che non riescono ad accettare la sua diversità, Desiderio trova rifugio in un gruppo di personaggi eccentrici che gravitano attorno a lui. Sono loro le sole persone che senta un po' amiche. In primavera Desiderio e i suoi amici decidono di cambiare vita e di trasferirsi in campagna, per aprire un centro di agricoltura biologica che sia anche una specie di consultorio psicologico per uomini in crisi.

Ilenia Caleo, attivista nei movimenti dei commons e queer-femministi, è cresciuta politicamente e artisticamente nella scena dei centri sociali. Nella scheda del suo lavoro Lesbos scrive: «Le lesbiche volanti sono tornate: un manifesto poetico, l'idea di un «ionoi» transcorporeo, tattile, sensibile. Come dire noi? Immaginiamo “noi" ma in un tempo/spazio del futuro. Nessun confine tra i nostri corpi. «essere umide è il nostro lavoro, e noi sappiamo farlo benissimo».

Nel corso delle serate del Festival, saranno visitabili gratuitamente la mostra fotografica di Fabio Schiattarella, Out of The Cage_Beyond the Queernesse e l’installazione artistica di Dario Biancullo, Agrifuturismo TransVesuvian Counseling. Le fotografie di Schiattarella sono in vendita e una parte dei proventi raccolti sarà utilizzata per attivare forme di sostegno individualizzato per rispondere ai bisogni di persone lgbtiq+.