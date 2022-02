Striano, creata la panchina Lgbt contro ogni discriminazione

Una panchina simbolo, per sensibilizzare i cittadini contro ogni tipo di discriminazione e per sostenere la comunità 𝗟𝗚𝗕𝗧𝗤+

I 𝗿𝗮𝗴𝗮𝘇𝘇𝗶 𝗱𝗲𝗹 𝗙𝗼𝗿𝘂𝗺 𝗱𝗲𝗶 𝗚𝗶𝗼𝘃𝗮𝗻𝗶 𝗦𝘁𝗿𝗶𝗮𝗻𝗼, di concerto con l’amministrazione comunale, hanno tinteggiato una panchina in piazza IV Novembre con i colori dell'arcobaleno: un segnale di attenzione verso le diversità sessuali, senza discriminare alcun genere. Nella piazza più antica di Striano, dunque, ora c’è un simbolo di tolleranza e uguaglianza. «Per tutte le vittime di omo-lesbo-bi-transfobia, per le milioni di persone che vengono aggredite, discriminate, bullizzate. A loro dedichiamo questo simbolo, con il desiderio di costruire società più inclusive e per esortare la cittadinanza a schierarsi contro ogni forma di discriminazione e violenza per motivi fondati su: sesso, genere, orientamento sessuale e/o identità di genere», scrivono i ragazzi del Forum, coordinato da qualche settimana da Pasquale Angora e dalla vice Claudia Criscuolo.