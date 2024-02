Amanda: ​​una giornalista diventa la prima drag queen a condurre un telegiornale e fa la storia sulla tv messicana, nonostante le minacce di morte

Attraverso Amanda, il suo personaggio drag, il giornalista trentaduenne Guillermo Barraza diventa la prima drag queen a condurre un telegiornale nella storia della televisione messicana, come riporta la stampa locale.

Sotto la luce dello studio, Barraza ha cercato di rompere con l'establishment in un Paese dove sia le persone LGBTQ+ che i giornalisti vengono brutalmente assassinati. E lo ha fatto in un momento in cui la questione è tornata con forza nel dibattito pubblico dopo la morte violenta di uno degli ospiti del suo programma, una delle figure queer più in vista del Paese, ritrovato poi morto insieme alla sua compagna con decine di tagli di rasoio su tutto il corpo.

«Avendo un alter ego hai meno problemi perché non possono molestare un personaggio.

Hai più libertà di parola», ha raccontato il giornalista in un'intervista riportata da El Clarìn. «Ci sono molte cose che Guillermo non farebbe o non direbbe e su cui Amanda non ci pensa due volte».

Fin dal suo inizio, il programma «La Verdrag» ha mirato a trasformare radicalmente il modo in cui la comunità LGBTQ+ è vista nella società messicana. Trasmesso per la prima volta in ottobre, lo spazio va controcorrente in un Paese sessista dove quasi 4 persone su 5 si identificano come cattoliche.

Il programma – un gioco di parole che mescola le parole verità e distruzione – è nato quando Barraza, giornalista da 10 anni, ha presentato il notiziario quotidiano del canale televisivo pubblico Canal Once in drag durante la celebrazione del Pride a giugno.

Inizialmente, la valanga di commenti violenti che ne sono seguiti ha spaventato Barraza, che aveva già ricevuto due minacce di morte mentre lavorava come giornalista nel nord del Messico. Ma presto, lui e il canale sono stati spinti ad aprire uno spazio per affrontare le questioni LGBTQ+ in modo più formale.

«Solo pochi anni fa sarebbe stato del tutto impensabile parlare di transessualità, genere, drag», ha detto Vianey Fernández, direttore delle notizie di Canal Once.