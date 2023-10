Cecilia Rodriguez in vacanza con la famosa “nemica” di sua sorella: come la prenderà Belen?

Cecilia Rodriguez ha recentemente destato l'attenzione mostrandosi in vacanza in compagnia di una figura altrettanto famosa, ma con un passato controverso nei confronti della sua celebre sorella. Su Instagram, infatti, Cecilia ha pubblicato delle stories in cui la si vede in vacanza sotto al sole con un'ipotetica nemica di sua sorella Belen. Si tratta di Giulia De Lellis: tempo fa, infatti, si vociferava che tra lei e Belen non corresse buon sangue. I dissapori risalgono ai tempi in cui Giulia era fidanzata con Andrea Iannone, ex a sua volta di Belen Rodriguez. Belen aveva criticato coloro che utilizzano eccessivamente i filtri di bellezza su Instagram e Giulia De Lellis sembrava aver risposto alle tensioni indirettamente, affermando di preferire non interferire nella vita altrui, evitando di rovinare famiglie o creare polemiche. Ai tempi, sembrava proprio che ci fosse un'accesa rivalità tra le due. Per questo, oggi in tanti hanno immediatamente notato la presenza di Giulia accanto a Cecilia in una località balneare, ma sui social c'è chi ha subito puntualizzato, alludendo a dei chiarimenti avvenuti tra le due già tempo fa. Alcuni si stanno chiedendo: come la prenderà Belen? La showgirl non starebbe attraversando un periodo facile, ha perso peso e in tanti hanno confermato i suoi problemi di salute. Ha dato forfait a delle ospitate e persino Fabrizio Corona ha confermato il suo malessere. Al suo fianco, per aiutarla e supportarla, c'è proprio la sua famiglia, compresa sua sorella Cecilia.

Foto Kikapress; musica Korben