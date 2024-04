«Festa a Vico» lunedì la presentazione a Milano

La Repubblica del Cibo aprirà la ventunesima edizione di Festa a Vico, in programma dal 10 al 12 giugno prossimo. Gennaro Esposito, chef due stelle Michelin della Torre del Saracino di Seiano, ha voluto fortemente nel corso degli anni che la kermesse avesse anche un'anima popolare che coinvolgesse la sua Vico Equense. In un mondo frenetico e spesso privo di autenticità, trovare spazi in cui il sentimento prevale diventa sempre più raro e prezioso. Questo è il cuore del nuovo concept di Festa a Vico: "C'è Sentimento".

L'evento quest’anno si ispira alle parole profonde e penetranti di una canzone di Pino Daniele: "dove tutto ha senso, c'è sentimento" In un contesto come Festa a Vico, questo mantra diventa la guida che orienta ogni singolo aspetto dell'evento che sarà presentato lunedì prossimo, 22 aprile 2024, al Gerry's Bar al Grand Hotel et de Milan.

La Repubblica del cibo, il Cammino di Seiano e la Cena delle Stelle, non sono titoli di film ma le denominazioni delle tre serate dedicate al cibo.

Un evento che è cresciuto esponenzialmente e non solo quanto a partecipazione degli chef che ormai arrivano dai quattro angoli del mondo per prendere parte a una festa pop in cui l’alta cucina si mescola felicemente con le nuove promesse. Il cuoco bistellato della Torre del Saracino è riuscito a coniugare lo spinto ludico delle nostre terre creando un evento al quale è impossibile rinunciare se ami la gastronomia: cuochi, giornalisti, produttori di vino, si ritrovano in un clima rilassato in riva al mare di fronte al Vesuvio in uno spirito scanzonato, senza stress.

«Festa a Vico non è soltanto un raduno culinario – ci spiega Gennaro Esposito -, ma un ritrovo di anime, un luogo in cui i valori umani vengono celebrati e coltivati con cura. I nostri valori fondamentali - condivisione, amicizia, naturalezza, vicinanza e unione - diventano gli ingredienti essenziali di questa esperienza straordinaria».