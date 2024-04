Anacapri: Torna MammaEvo, la giornata dell’olio dedicata alle neomamme

Anche quest’anno si è ripetuta ad Anacapri la giornata dedicata all’alimentazione sana e naturale, con la distribuzione alle neomamme e ai loro bambini, di un originale dono, una cassetta in legno con mini-bottiglie contenenti l’olio raccolto negli uliveti di Anacapri, dai soci dell’associazione che ogni anno le distribuiscono gratuitamente.

Il progetto a cui è stato dato un nome simbolico “MammaEvo” è nato alcuni anni orsono da un’idea di Pierluigi Della Femina, Presidente dell’associazione l’Oro di Capri, e mira a portare all’attenzione della comunità isolana l’alimentazione sana con olio EVO sia per i bimbi, sin dalla fase prenatale, che per le loro mamme.

La giornata dedicata alla distribuzione del prezioso alimento si è avvalsa del patrocinio del Comune di Anacapri. La cerimonia di cosegna dei kit alle neomamme è avvenuta questo sabato nella sala Paradiso di Anacapri, alla presenza degli assessori del Comune di Anacapri, Virginia Amabile e Manuela Schiano, che nel consegnare la scatola MammaEvo, hanno sottolineato l’importanza dell’iniziativa.

«Come comune di Anacapri siamo partner e sostenitori del progetto Mamma EVO volto a sensibilizzare su una corretta alimentazione sin dai primi anni d’età e siamo orgogliosi che il progetto lanciato dall’associazione da Anacapri cresca di anno in anno aumentando sempre più il suo seguito» ha dichiarato l’assessore Amabile.

Il Presidente dell’associazione dell’Oro di Capri, Pierluigi Della Femina, con parole sentite ha sottolineato l’importanza del progetto MammaEvo per l’associazione che vede impegnati gli ulivisti tutti volontari a far ritornare in vita quell’antica cultura legata alla coltivazione degli ulivi anacapresi, che oggi hanno raggiunto un numero considerevole e quindi «possiamo ritenerci fortemente soddisfatti, di donare il nostro prezioso olio evo alle mamme dell’isola per educare sin dai primi anni, i nostri bambini, ai sapori veri e al valore della cura della terra, come delle nostre radici».