L'Antica Pizzeria Da Michele arriva nel Sud-est asiatico, a Singapore

L’Antica Pizzeria Da Michele arriva a Singapore dal 15 aprile, al numero 8 di Club Street, alla base del nuovissimo hotel Mercure ICON Singapore City Centre, con la sua 53esima sede.

«A meno di una settimana di distanza dall’ultima inaugurazione in Italia, a Caserta, aggiungiamo una nuova location, la prima nel Sud-est asiatico, arrivando a Singapore - spiega Alessandro Condurro, AD de l’Antica Pizzeria Da Michele in the world. – E il ‘benvenuto’ non si è fatto attendere neanche qui, tanto che il magazine ‘Tatler Dining’ ha scritto ‘Sebbene Singapore vanti alcuni dei più grandi nomi di pizzerie internazionali, nessuno si avvicina, quando si tratta di preservare la storica eredità della pizza napoletana, a L’antica Pizzeria Da Michele’».

«L’apertura a Singapore, centro finanziario tra i più importanti al mondo, è l’ennesima sfida che affrontiamo con grande entusiasmo - continua Francesco De Luca, AD de l’Antica Pizzeria Da Michele in the world – Siamo fieri di affermare che sarà la prima pizzeria a Singapore a servire la pizza a ruota di carro, con l’impasto sottile, che si allarga e permette al disco di pasta di uscire dal piatto, e con i nostri ingredienti, tutti di origine campana: la farina Caputo, il fior di latte Fior d’Agerola, l’olio Fratelli Masturzo e il pomodoro Solea».

«Da italiano, ho sempre provato un grande amore per la pizza e, quando ho deciso di portare un’autentica ‘pizza experience’ a Singapore, c’era una sola scelta possibile: L’Antica Pizzeria da Michele, fondata nel 1870» conclude Marcello Mazzotta, partner a Singapore.

La pizzeria presenta un design che combina uno stile contemporaneo a oggetti della tradizione e foto della famiglia Condurro, con la scritta ‘the Sacred Temple of pizza, est. 1870 Naples - Singapore’ a dare il benvenuto agli avventori.

All’interno, circa 70 coperti e un forno con mattonelle verdi e la scritta ‘Da Michele Singapore’.

Il menù, molto vario, parte dalle pizze della casa madre, margherita, marinara e cosacca, arricchite da altre tipiche della tradizione, e aggiunge specialità del sud, fritti, pasta, insalate, dolci e tante varietà di drink e bevande, per andare incontro ai gusti della città.