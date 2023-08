Ischia, il Castello Aragonese «stregato» dalla Superluna dello Storione

C’è stata una vera e propria corsa per conquistare la migliore posizione possibile, ieri sera – a partire dalle 20.30 – per ammirare sulla costa di nord-est di Ischia, la «Superluna dello Storione», come è stato definito il primo plenilunio d’agosto, caratterizzato da una spettacolare visione del satellite a ridosso dell’orizzonte di levante, dove si staglia il Castello Aragonese.

La luna è sorta intorno alle 21 proprio alle spalle dell’isolotto fortificato che domina il borgo antico di Ischia Ponte. Dal pontile aragonese alla spiaggia della Mandra, dal rione dei pescatori fino alla piazzetta Ugo Calise a ridosso dell’ex carcere del Molino, dove si è inaugurata una mostra (visitabile fino al 15 agosto) della artista italo argentina Mirta Zaliauskas, centinaia di turisti e di ragazzi hanno atteso il momento perfetto per fotografare il fenomeno.

Scatti che, in breve tempo, hanno invaso i social con il classico tag bellezza, consolidando il primato dei paesaggi isolani, tra i luoghi più instagrammati d'Italia durante l'estate.