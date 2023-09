Cosa fare a Napoli nel weekend: gli appuntamenti dal 15 al 17 settembre

Gli spettacoli e la musica

Concerto di Liberato

In piazza del Plebiscito per il 16 e 17 settembre, Liberato aggiunge una terza data partenopea. Liberato, già star internazionale, un’incoronazione ufficiale, nella piazza di Pino Daniele, a cui potrebbe anche rendere omaggio, come già fatto in passato, magari insieme alla sua squadra del cuore

Fiabe d’Autunno all’Orto Botanico di Napoli

Giunge al 28esimo anno di attività la rassegna Fiabe d'Autunno all'Orto Botanico che, magia nella magia, riapre ai suoi piccoli spettatori, da sabato 16 settembre, il mondo incantato delle favole presentando un nuovo ciclo di spettacoli. 5 capolavori in scena, fino al prossimo 20 novembre, nella consueta formula itinerante - alla quale con buona probabilità si deve parte significativa dello straordinario successo e della longevità di questa manifestazione - con titoli tratti dalla produzione di autori come Charles Perrault, i Fratelli Grimm, Lyman Frank Baum o che, nel caso di “Artù e Merlino”, primo spettacolo in calendario sabato 16 e domenica 17 (ore 11, e due repliche annunciate il 23 e 24 settembre), traggono ispirazione dalle leggende del “Ciclo Bretone”. Leggende riscritte da Giovanna Facciolo ed affidate all’interpretazione degli attori Adele Amato de Serpis, Monica Costigliola, Alessandro Esposito, Riccardo Radice con gli elementi di scena di Rosaria Castiglione, Monica Costigliola, Rosa Rongone ed i costumi di Rosaria Castiglione.

TerrArdente

Nel segno di Virgilio la terza edizione della rassegna TerrArdente, promossa dall’Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei, nell’ambito della sua mission di tutela e valorizzazione di uno straordinario comprensorio naturale storicamente perimetrato dai percorsi vergiliani, progetto realizzato con Fondi POC Regione Campania, che vede come linea guida il volume ‘Il Sogno di Virgilio – Al di là delle Porte del Sonno’, curato da Massimo D’Antonio, inedita chiave di lettura per legare mito e natura, storia e cultura dei Campi Flegrei all’insegna del grande Poeta e Mago.

· Venerdì 15 settembre ore 18.00 - Parco della Quarantena - Passeggiata naturalistica nel luoghi di Virgilio

· Sabato 16 settembre ore 20.00 - Parco Monumentale di Baia (via Bellavista 37 - Bacoli)

commedia teatrale ispirata a ‘Il Sogno di Virgilio’ di Massimo D’Antonio, regia di Michele Principe



“I concerti del Conservatorio” nel segno di Callas e Manzoni

Venerdì 15 settembre il Conservatorio San Pietro a Majella riaprirà le sue porte alla città dando il via alla seconda parte della rassegna “I concerti del Conservatorio 2023”.

Primo dei tre dedicati alla musica antica, il concerto inaugurale di venerdì 15 settembre è intitolato “Itinerari barocchi” e vedrà Marco Piantoni, al violino barocco, e Giorgio Cerasoli, al clavicembalo, eseguire musiche di J.F. Rebel, G. Muffat, J. S. Bach, C. P. E. Bach. Repertori di musica antica saranno anche al centro dei concerti “Danze e canzoni strumentali del Rinascimento” e “Le sonate per fortepiano e violino di W. A. Mozart”, rispettivamente in calendario il 9 e 11 ottobre.

“Maggio del Pianoforte” a Villa Pignatelli

Domenica 17 settembre alle ore 11, riprende a Villa Pignatelli la rassegna “Maggio della Musica” realizzata in collaborazione con la Direzione regionale Musei Campania. A esibirsi domenica prossima sarà Dario Callà musicista ventiduenne di Vibo Valentia in rapida ascesa. Callà è già risultato vincitore di concorsi nazionali e internazionali ed è stato ospite del Brahms Fest 2022. A Napoli proporrà “Images”, seconda serie per pianoforte completata da Debussy nel 1907 che, come la prima raccolta, si articola in tre pezzi evocativi.

#Ccore, il cinema d’autore ai Quartieri Spagnoli

La rassegna dei tre giorni di cinema catalano sarà aperta venerdì 15, alle 21, dall’incontro con la curatrice della rassegna, Alessandra Sento, direttrice della Società Umanitaria di Alghero, ente impegnato nella valorizzazione e nella salvaguardia del patrimonio cinematografico e audiovisivo, e con Massimiliano Gaudiosi, ricercatore in Cinema, fotografia e televisione presso l’Università di Napoli Federico II.

A seguire la proiezione di “Sis dies corrents” di Neus Ballús, commedia rivelazione al Festival di Locarno del 2022.Sabato 16, invece, si comincia alle 18.30 con la Masterclass tenuta da Anna Pfaff, montatrice del film “Alcarràs” di Carla Simòn, vincitore dell’Orso d’oro al Festival di Berlino 2022, che sarà proiettato alle 21.Nella giornata conclusiva, domenica 17, appuntamento alle 18.30 con la Masterclass tenuta da Cesc Mulet, produttore del film in proiezione la sera, sempre alle 21, “El ventre del mar” di Agustí Villaronga, adattamento di un racconto di Alessandro Baricco con cui il regista catalano, recentemente scomparso, ha continuato il suo percorso di ricerca sulla violenza e di cinema della crudeltà.



Contemporary Speech: musica in Sala Assoli

Il primo appuntamento, sabato 16 settembre (ore 21.00), propone l’ascolto di due straordinari solisti e interpreti di musica classica e contemporanea di fama internazionale. Gabriele Pieranunzi e Paolo Carlini in un viaggio musicale, che parte dal virtuosismo da camera ottocentesco arrivando ai giorni nostri: dalla potenza musicale di Paganini fino alle poetiche composizioni contemporanee di Carlo Boccadoro e Azio Corghi. Due solisti d’eccezionale bravura si incontrano nell’atmosfera raccolta di Sala Assoli, con una particolarissima formazione musicale, per offrire repertori di ascolto raro. Domenica 17 settembre (ore 21.00), Katarína Máliková, musicista proveniente dalla regione montuosa di Horehronie, nella Slovacchia centrale, presenta il concerto Solo. La sua musica viaggia attraverso diversi generi, ma la base costante è la brillante esecuzione pianistica con voci di gamma alta, che spesso camminano sull’orlo delle possibilità in ogni registro. L’artista suonerà con i loop nel suo atto solista, creando paesaggi sonori di voce e pianoforte stratificati.

Dal 16 settembre all’8 ottobre Progetto Sonora è in Sala Assoli con la seconda edizione di Contemporary Speech, sei preziosi momenti musicali, sei concerti che spaziano dal classico al barocco, passando per la world music, senza tralasciare la forma canzone, il jazz e l’etno-prog.

Il progetto, diretto da Eugenio Ottieri, propone commistioni audaci, composizioni inedite, riletture originali.

Teatro dei Piccoli, alla Mostra d’Oltremare

Riprende con successo la programmazione di spettacoli “Open Air” nella pineta del Teatro dei Piccoli, alla Mostra d’Oltremare. Domenica 17 settembre (sempre alle ore 17, con una replica annunciata anche per sabato 30 settembre) saranno di scena i burattini di “Pulcinella che passione”, una tra le più longeve produzioni realizzate da Le Nuvole/Casa del Contemporaneo, ideata ed animata in baracca da Antonello Furmiglieri, su musiche di Haendel e Verdi selezionate da Riccardo Cominotto.

“Il Grande Sogno”

Al via le iscrizioni al contest per i giovani artisti negli spazi del Centro commerciale “La Birreria”. Il format dello show - che prevede quattro appuntamenti di seguito, ogni venerdì, dal 15 settembre al 6 ottobre nella struttura di piazza Madonna dell’Arco -, è quello delle grandi sfide televisive sul talento artistico e ha categorie di prova: canto, ballo e recitazione. Il programma. Le selezioni per i dodici ragazzi che comporranno le due squadre iniziali partono il 15 settembre, basta iscriversi e partecipare ai provini, dalle 18 alle 20.30. Il 22 settembre le due squadre cominceranno a sfidarsi, dalle 18.00 alle 20.30, per arrivare, attraverso la tappa del 29 settembre, alla finale con otto concorrenti

“Est”

Da Francesco di Bella a Elio Germano, da Francesco Di Leva a Elisabetta Serio. Torna, dopo il successo dello scorso anno, “Est”, il festival delle arti e dello spettacolo di Napoli Est che Nest Napoli Est Teatro, in collaborazione con Callysto Aps hanno creato, con il contributo del MIC e del Comune di Napoli, per un mese di settembre di cultura e aggregazione tra concerti, danza e teatro

Il programma verrà inaugurato il 16 settembre alle 20,30 al Centro Asterix dal concerto di Francesco Di Bella. A seguire, il 17 settembre sempre al Centro Asterix, ci sarà Francesco Di Leva con I Giovani Infelici. Accompagnato dai giovani 'Onest e dalle musiche dal vivo di Ralph P, l’attore napoletano farà immergere il pubblico in un reading sul tema caro alla tragedia greca della predestinazione dei figli a pagare le colpe dei padri affrontato da Pasolini . Il 21 settembre ore 19 al teatro Nest ci sarà, invece, la restituzione del laboratorio Peer Gynt – Il corpo del sogno con Roberto Aldorasi.



Mr. Rain alla Taverna Anema e Core a Capri



Sabato di metà settembre con Mr. Rain, che si è concesso un “after party” alla Taverna Anema e Core, subito dopo il concerto che lo ha visto protagonista alla Certosa di San Giacomo nell'ambito della rassegna That’s Amore.

I musei, le mostre e le iniziative sociali

“Napoli incontra il mondo” alla Mostra d'Oltremare

La manifestazione è il più grande Festival d’Europa e, con oltre 2 milioni di spettatori complessivi nelle precedenti edizioni, torna a Napoli alla Mostra d’Oltremare per due intensi fine settimana il 9 e il 10 ed il 16 e 17 settembre.

Con un unico accesso il pubblico potrà vivere l’emozione irripetibile di più Festival che si svolgono in contemporanea: Festival dell’Oriente, Festival Country, Festival Irlandese, Festival dell’America Latina, Festival Spagnolo, Festival Argentino, That’s America, October Fest, Festival Mondiale delle Griglie, World Street Food, Giochi dal Mondo, Festival dei Nativi Americani, Le Mille e una Notte, Holi Festival e molti altri.



Riflessi in scena sulle rampe del Salvatore

Dopo il grande successo dell’installazione di arte pubblica di Antonio Marras, “Questi miei fantasmi” - parte della ricca programmazione di “Napoli Contemporanea” curata da Vincenzo Trione, consigliere del sindaco per l’arte contemporanea e l’attività museale - le Rampe del Salvatore tornano a essere protagoniste della cultura con la rassegna di teatro e musica “Riflessi in scena”. Continua, così, il processo di restituzione alla città delle Rampe del Salvatore, chiuse dagli anni Settanta e riaperte in occasione dell’inaugurazione dell’opera dell’artista. Venerdì 15 settembre, alle ore 21, sarà di scena “Tablao Barrio Central”, spettacolo di Flamenco con: Pasquale Ruocco (chitarra), Rosarillo (voce), Raffaella Caianiello e Dominga Andrias (danza). In Andalusia i “Tablaos” sono i luoghi dove artisti e aficionados del flamenco si ritrovano per dar vita a lunghi e coinvolgenti spettacoli basati, quasi sempre, sull’improvvisazione. Lo spirito della serata sarà proprio quello di ricreare questa autentica ambientazione, un'esibizione in cui chitarra, danza e canto dialogano tra loro nella cornice delle tipiche strutture del flamenco tradizionale, quali Sevillanas, Bulerias, Alegrias e Tangos.Sabato 16 settembre, alle ore 19, sarà la volta del concerto “Amada. Nove piccoli sorsi di mare”. Un viaggio nel ventre marino: ricordi, volti, aneddoti, avventure in America Latina e nel mediterraneo. Un filo rosso in musica che unisce il mare nostrum alle sonorità atlantiche. Una lingua ferita, che racconta emozioni, conflitti, contrapposizioni di antichissime culture tra vecchie città, porti dimenticati e nuovi paesaggi. Amada e il suo quartetto di abili narratori ci porterà nel suo mondo ricco di sapori del sud, a piccoli sorsi, uno dopo l’altro.

Il Roller Skating Festival sul Lungomare Caracciolo

Arriva a Napoli il Roller Skating Festival. Il 16 settembre, il lungomare Caracciolo a Napoli si trasformerà in un'immensa pista di pattinaggio dove professionisti, atleti e amatori potranno dilettarsi tra competizioni federali, show ed esibizioni. Corsi di formazione, contest, esibizioni, spettacoli, daranno vita ad un evento unico nel suo genere ad ingresso gratuito. Una one day (h. 9/21) di sport, cultura e salute per appassionati e non.



“Quando l’amore non basta”, il nuovo libro di Toma da Spark

Venerdì 15 settembre alle 18 nella libreria Spark (Piazza Bovio o Borsa, 33) verrà presentato il romanzo di Piero Antonio Toma “Quando l’amore non basta” (Colonnese editore). Ne parleranno con l’autore Valeria Parrella e PierLuigi Razzano. L’attrice Adriana Carli leggerà alcuni brani e il cantautore Lino Blandizzi interpreterà alcune canzoni ispirate al romanzo.

«Una sera d'autunno» nei siti del Parco di Pompei

Dal 16 settembre presso i siti del Parco archeologico di Pompei, Villa Arianna e Villa San Marco a Stabia, Villa di Poppea a Oplontis e Villa Regina a Boscoreale, prendono il via gli appuntamenti serali della stagione autunnale. Ogni mese un sito diverso, con aperture serali al costo di 6 € ( 5 € + 1€ a sostegno del patrimonio culturale dell’Emilia Romagna danneggiato dall’alluvione ).

Si parte il 16 settembre da Oplontis, dove sarà possibile visitare ogni sabato fino al 21 ottobre la celebre villa di Poppea. Il calendario include le sere del 16 settembre, 30 settembre, 7, 14 e 21 ottobre. Gli orari delle visite saranno dalle 19.00 alle 23.00 (ultimo ingresso 22.00). Costo 6€ ( 5 € + 1€ a sostegno del patrimonio culturale dell’Emilia Romagna danneggiato dall’alluvione)

Il percorso serale darà anche la possibilità di ammirare l’esposizione di statue e opere che arricchiscono la visita agli ambienti della dimora, nell’ambito di un progetto di Museo diffuso permanente, recentemente implementato con altre 5 opere provenienti dalla mostra “Arte e sensualità nelle case di Pompei appena conclusasi alla Palestra Grande di Pompei. Il marmo delle statue, le linee eleganti dei bassorilievi e dei busti, e gli affreschi delle stanze che risaltano dei loro vivaci colori, regalano una passeggiata, ancor più suggestiva al tramonto, in una delle più maestose e lussuose ville romane del territorio.

Il tour speciale di Delivero a piazza Dante

Deliveroo lancia un tour in giro per l’Italia per far scoprire lo scenario gastronomico delle principali città della Penisola. Arriva a Napoli, domenica 17 settembre, dalle 17 alle 21, a Piazza Dante, lo speciale tour di Deliveroo alla scoperta dello scenario gastronomico della città partenopea.

San Gennaro, a Napoli la mostra iconografica

Il 16 settembre alle 11 ci sarà l’inaugurazione della mostra iconografica su San Gennaro, che durerà fino al 30 settembre alla chiesa Santa Maria Stella Maria a piazzetta Grande Archivio: “Sangue Nuosto”.

«È una grande emozione per noi che raccontiamo e divulghiamo da sempre la storia di Napoli, la difendiamo anche grazie a rievocazioni storiche e mostre iconografiche – dichiara il presidente dell’associazione I Sedili di Napoli, Giuseppe Serroni – Alla chiesa saranno esposte oltre 20 opere d’arte, pannelli, e collezioni private del dr. Gianmaria Lembo e del dr. Giovanni Samo, del ‘700 e dell’800 napoletano. Ci sarà anche il mezzo busto di San Gennaro di terracotta e cartapesta nolana del maestro Leopoldo Santaniello, che richiama le arti antiche, mentre come arte moderna e “povera”, ci sarà un San Gennaro stilizzato del maestro Giancarlo Minniti.

Città della Scienza

Dopo il grande successo del programma estivo “#lascienzainscena” in atto dal 1° agosto - che ha suscitato il gradimento di tanti visitatori, tra famiglie, turisti e ragazzi di ogni età - Città della Scienza propone una serie di attività per il fine settimana lungo dal 16 al 19 settembre per l’inizio di una nuova stagione entusiasmante all’insegna della scienza e del divertimento. Sabato 16, domenica 17 e ancora lunedì 18 settembre, apertura straordinaria con tutte le attività relative al Science Centre e al Planetario in scena dalle ore 10 alle ore 16.