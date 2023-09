Napoli, Città della Scienza: weekend lungo con «La Scienza in scena»

Dopo il grande successo del programma estivo “#lascienzainscena” in atto dal 1° agosto - che ha suscitato il gradimento di tanti visitatori, tra famiglie, turisti e ragazzi di ogni età - Città della Scienza propone una serie di attività per il fine settimana lungo dal 16 al 19 settembre per l’inizio di una nuova stagione entusiasmante all’insegna della scienza e del divertimento.

Sabato 16, domenica 17 e ancora lunedì 18 settembre, apertura straordinaria con tutte le attività relative al Science Centre e al Planetario in scena dalle ore 10 alle ore 16.

Non poteva mancare un ricco programma anche per martedì 19 settembre per la festività di San Gennaro. Per l’occasione ritorna a Città della Scienza l’orario invernale: dalle 9 alle 17, dunque, visite guidate al museo interattivo Corporea, il laboratorio Insetti, gli spettacoli al Planetario, e il Science Show “L’evoluzione delle cellule”.

Su invito della Regione Campania, Città della Scienza, celebra la settimana nazionale della donazione del midollo osseo e delle cellule staminali emopoietiche (16- 23 settembre). Diventare donatore di cellule staminali è un gesto di solidarietà che può salvare una vita.

Sabato 16 settembre alle ore 20, per sottolineare la piena solidarietà a questa campagna di sensibilizzazione, Città della Scienza, terrà accesa la luce, nel suo punto più alto, quello della ciminiera.