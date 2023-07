Napoli "Città della Musica": Capone e Dardust protagonisti a Bagnoli di Napolifonika

Ideato da Maurizio Capone, “Come suona il caos” coniugherà i temi della sostenibilità ambientale ed etica, proponendo un calendario di iniziative nel corso dell’intera giornata di martedì 18 luglio. A partire dalle 11, con raduno alle 10, in Piazza Bagnoli si svolgerà una raccolta di rifiuti che verranno poi differenziati per essere correttamente smaltiti: un’occasione per riflettere sulle potenzialità del riciclo creativo e sull’importanza di tutelare l’ambiente.

Il programma della giornata proseguirà alle 16.30 presso l’Auditorium di Bagnoli Porta del Parco con il convegno “L’ambiente è nel caos”, a cui parteciperanno, tra gli altri, il divulgatore scientifico Mario Tozzi, lo scrittore Federico Taddia, Padre Alex Zanotelli e diverse associazioni ambientaliste. L’incontro sarà moderato dal giornalista Edoardo Vigna. Seguiranno le performance musicali, con il concerto del Frente Murguero Campano – “M’abbrucia ‘o Frente” e l’esibizione di Capone & BungtBangt, la band che utilizza solo strumenti realizzati con materiali riciclati. Lo stesso Capone, nel corso dell’evento, illustrerà la possibilità di trasformare materiali recuperati in strumenti musicali. L’happening vivrà il suo epilogo con la Thruco Festa, DJ set a cura del collettivo Thru Collected.

Gli spazi esterni dell’Auditorium Porta del parco saranno animati da stand divulgativi e attività proposte dalle numerose associazioni che hanno aderito al progetto, tra cui Action Women che presenterà abiti realizzati con materiali tessili di recupero. Contaminazione, nuovi linguaggi sonori, creatività come fattore di sviluppo economico: sono queste le parole chiave di Heroes Festival Preview, kermesse in programma il 20 luglio in piazza della Ciminiera di Città della Scienza, a dieci anni dal terribile incendio che interessò l’area. La manifestazione vivrà il suo clou con le esibizioni di Knb: Ki Nameless Bi, Maledetta Discoteca, Calippo de Luna, Funkool, Fabio Marengo e sarà segnata dalla partecipazione speciale di Dardust. Produttore tra i più apprezzati nel panorama nazionale, Dardust ha contribuito a rivoluzionare il pop italiano lavorando insieme ad artisti come Mahmood, Lazza, Elodie, Tommaso Paradiso, Irama, Noemi, Sangiovanni, La Rappresentante di Lista e tanti altri. Nel 2019 ha vinto il Festival di Sanremo 2019 come co-autore di “Soldi” cantata da Mamhood, mentre quest’anno ha sfiorato il primo posto con “Cenere”, interpretata da Lazza.

Oltre ad esibirsi, Dardust farà anche parte della giuria che valuterà le prove dei partecipanti a Heroes Clash, contest dedicato a giovani producer, il cui vincitore suonerà nel corso della serata. A testimonianza dell’attenzione prestata dal progetto Napoli Città della Musica alla valorizzazione dei giovani talenti partenopei e alla creazione di relazioni con l’industria musicale nazionale, il programma delle performance live sarà completato da OpenStage, uno spazio dedicato a musicisti napoletani selezionati attraverso una call pubblica promossa in collaborazione con Ada/Warner Music Italy. La partecipazione a Heroes Preview Festival è gratuita previa prenotazione obbligatoria sulla piattaforma Eventbrite.