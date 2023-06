McCartney rivela: in arrivo una nuova canzone dei Beatles, la voce di Lennon ricreata dall'intelligenza artificiale

È in arrivo quest'anno una canzone inedita dei Beatles registrata utilizzando l'intelligenza artificiale (IA) per ricreare la voce di John Lennon. Lo ha annunciato Paul McCartney in un'intervista alla Bbc, a pochi giorni dal suo 81esimo compleanno. I l componente dei 'Fab Four' ha spiegato all'emittente pubblica britannica che la traccia della voce di Lennon è stata presa da una vecchia audiocassetta e separata dall'accompagnamento musicale al fine di creare un nuovo brano sfruttando la tecnologia per una reunion virtuale della celebre band.

«Siamo riusciti a prendere la voce di John e purificarla usando l'intelligenza artificiale per mixare la registrazione», ha spiegato McCartney parlando dell'«ultima registrazione» dei Beatles.