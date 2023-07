Correvano i primi anni ’80 quando le estati ischitane si tinsero di blues con il Trixie’s Blu Piano, club situato sulla riva destra del porto che vide Mario Insenga, accompagnato dal pianista Renato Federico, artefice di affollate jam session nel segno della “musica del diavolo”.

Dal prossimo 13 luglio il mito di quelle serate rivivrà con la rassegna intitolata proprio “Trixie’s Blue Piano”, in programma nell’area spettacoli del club Sole a mezzanotte a due passi dalla pineta di Ischia. La manifestazione proporrà concerti ogni giovedì e venerdì, con lo stesso Mario Insenga nei panni del direttore artistico ma, soprattutto, in quelli dell’affabulatore blues, che suonerà e racconterà la musica di cui ha fatto una ragione di vita.

I primi due appuntamenti della rassegna sono in calendario giovedì 13 e venerdì 14 luglio e vedranno esibirsi gli Hadacol special, protagonisti di un festoso tributo alla musica di New Orleans.

Ad eseguire brani tipici della tradizione della Crescent city saranno Francesco Citera, alla fisarmonica; Biagio Fierro, al bassotuba, e Mario Insenga, alla voce e alla batteria. In scaletta canzoni come “W. P. A. Blues” e “Wait and see”, rielaborate con freschezza e originalità.

La rassegna proseguirà il 20 e 21 luglio con l’esibizione dei Blue Stuff, a cui toccherà anche il compito di chiudere la manifestazione il 24 e 25 agosto. Tutti i concerti si svolgeranno nell’area spettacoli del club Sole a mezzanotte (via Leonardo Mazzella, parcheggio interno) con ingresso gratuito e inizio alle ore 21. Per maggiori informazioni 081 3331293.