Napoli città della musica: il via a Piedigrotta Bideri con sei giorni di canzoni napoletane

Sei giorni di canzoni napoletane scanditi da esibizioni, incontri di orientamento musicale, pubblicazioni e una lectio dedicata a Caruso, Murolo e Bruni: prenderà il via martedì 5 dicembre Piedigrotta Bideri 2023, manifestazione promossa e finanziata dal Comune di Napoli nell’ambito del progetto Napoli città della Musica.

Curata dalla Fondazione Bideri, l’iniziativa richiama i concorsi musicali ottocenteschi organizzati in occasione della festa di Piedigrotta dagli editori partenopei, su tutti Ferdinando Bideri.

Rinunciando a qualsiasi forma di competizione e nostalgia, di quelle esperienze la manifestazione proporrà una declinazione contemporanea in cui la proposta di nuovi interpreti e brani si accompagnerà ad attività di eduntaiment finalizzate alla pubblicazione di contenuti digitali, utili ad alimentare l’interesse per la canzone classica napoletana e per la sua riproposizione in chiave moderna.

Il primo degli appuntamenti andrà in scena martedì 5 dicembre all’auditorium Salvo D’Acquisto e vedrà protagonista Eddy Napoli che ripercorrerà la sua carriera interpretando alcuni dei tanti classici presenti nel suo repertorio, in primis Luna rossa

Elemento caratterizzante dell’evento sarà l’esibizione di sei interpreti partenopei under 40, che apriranno la serata rivisitando classici della canzone napoletana e presentando brani di propria composizione che comporranno un intrigante spaccato sonoro, in cui soluzioni più tradizionali si alterneranno a rielaborazioni in chiave elettronica, a riletture ispirate ai canoni del teatro canzone oltre che a versioni strumentali.

Da martedì 12 a venerdì 15 dicembre, invece, nel calendario di Piedigrotta Bideri 2023 si susseguiranno quattro incontri di orientamento allo studio di strumenti tipici della canzone classica napoletana.

Gli incontri saranno ospitati nella sala concerti Napulitanata e vedranno alternarsi il chitarrista Ernesto Nobili, il mandolinista Mauro Squillante, il fisarmonicista Mimmo Matania e, infine, il pianista Pasquale Cirillo.

L’ultimo degli appuntamenti di Piedigrotta Bideri 2023 si svolgerà domenica 17 dicembre e vedrà il critico musicale Federico Vacalebre tenere una lectio sul ruolo degli interpreti nella storia della canzone napoletana.

Snodo cruciale della manifestazione sarà, infine, la diffusione di pubblicazioni digitali incentrate sui contenuti prodotti nel corso dei sei eventi.

Piedigrotta Bideri 2023 prenderà la forma di album musicali nonché di podcast e vodcast disponibili gratuitamente online nei giorni successivi al suo svolgimento: sarà questo il modo per richiamare una prassi editoriale a cui le edizioni Bideri diedero un profilo industriale, contribuendo in maniera determinante all’affermazione della canzone napoletana in Italia nel resto del mondo.

Piedigrotta Bideri 2023 è un’iniziativa della Fondazione Bideri promossa e finanziata dal Comune di Napoli nell’ambito del progetto Napoli Città della musica.