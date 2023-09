Deliveroo, il tour speciale fa tappa a Napoli: domenica 17 settembre a piazza Dante

Secondo una ricerca SWG solo 1 italiano su 5 dichiara di essere molto esperto dell’offerta food della propria città o quartiere. Ma per quasi il 40% è forte la voglia di esplorare.

Così Deliveroo lancia un tour in giro per l’Italia per far scoprire lo scenario gastronomico delle principali città della Penisola. Arriva a Napoli, domenica 17 settembre, dalle 17 alle 21, a Piazza Dante, lo speciale tour di Deliveroo alla scoperta dello scenario gastronomico della città partenopea.

Ogni città del mondo ha la sua identità gastronomica costruita attraverso l’offerta di ristoranti, ma anche supermercati, negozi e botteghe ​ alimentari.

Ma gli Italiani quanto ne sono consapevoli? Quanto conoscono lo scenario gastronomico delle proprie città o del quartiere in cui vivono? E che rapporto hanno ​ con l’offerta di cibo che li circonda? Per rispondere a queste domande Deliveroo, la piattaforma leader dell’online food delivery, ha realizzato una ricerca in collaborazione con SWG i cui risultati vengono resi noti oggi in occasione del lancio della nuova campagna di comunicazione «Tutto il gusto a casa tua».

Per quanto gli Italiani siano molto legati alle proprie radici, solo 1 italiano su 5 dichiara di conoscere bene il proprio quartiere e, ancora meno, l’offerta gastronomica che li circonda più da vicino. Solo l’8% dei rispondenti, infatti, si dichiara espertissimo. Eppure, per quasi la metà degli intervistati (più di 2 italiani su 5), un ristorante di quartiere è segno di vitalità e, soprattutto nei centri storici delle grandi città, un'occasione per incontrarsi e stare insieme (32%), magari frequentando direttamente il ristorante o ordinando da casa con amici e parenti. Inoltre, benché non espertissimi, è forte negli italiani la voglia di esplorare e fare nuove esperienze gastronomiche: il 38% dei rispondenti, infatti, si dichiara sempre alla ricerca di nuove avventure, una percentuale che sale al 52% tra i giovani nella fascia d’età tra i 18 e 34. Non mancano, tuttavia, gli abitudinari, che si concentrano però tra gli over 64, particolarmente affezionati ai loro ristoranti di fiducia.

Deliveroo in tour tra i quartieri di Milano, Roma e Napoli

E allora, proprio per soddisfare le curiosità gastronomiche degli italiani, renderli ancor più esperti del panorama culinario delle città e dei quartieri in cui vivono, ma anche consolidare le buone abitudini dei più affezionati ai propri ristoranti preferiti, Deliveroo si mette in viaggio per raggiungere alcune tra le principali città della Penisola. E lo fa a bordo di un’apecar - un vero e proprio food truck dall’inconfondibile colore teal - attraverso cui farà scoprire, da profondo conoscitore, lo scenario gastronomico di Milano, Roma e Napoli.