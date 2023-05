Montella e la scelta di Spalletti: «Atto di responsabilità, le motivazioni sono fondamentali»

Vincenzo Montella, oggi tecnico dell'Adana Demirspor, si dice «felicissimo» per lo scudetto del Napoli. «Erano troppi anni che Napoli non vinceva, è stato un trionfo. Noi allenatori viviamo di energie e stimoli, quando vengono meno, lasciare è un atto di grande responsabilità. Tanto di cappello a Spalletti», dice a Radio Anch'io Sport.

Quanto al suo futuro «non lo so, sto bene in Turchia, il campionato mi piace. Come detto, un allenatore vive di ambizioni e stimoli, vedremo cosa succederà, non ho molta fretta ora di decidere».