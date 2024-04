Napoli, al Museo della Moda la presentazione del nuovo libro di Michela Alliata

Continua la ricca programmazione del Museo della Moda di Napoli con un nuovo appuntamento che dà spazio alla scrittura femminile attraverso il romanzo “Senza preavviso. Una storia veneziana” di Michela Alliata che sarà presentato nella sala conferenze del museo lunedì 22 aprile alle ore 18.00.

Il prepensionamento imposto al protagonista, un bancario veneziano, è la scintilla che nel romanzo, pubblicato da Mimesis, apre la strada per un viaggio interiore dove il senso del tempo, l'essere genitore, il rimpianto per le occasioni mancate si intrecciano con l'ignoto e il futuro: il caso, con la sua imprevedibilitá, diventa generoso protagonista dell'intreccio narrativo portando in dono ai personaggi la forza trasfomatrice del momento, la potenza rivoluzionaria dell' attimo, il gusto sfuggente eppure autentico della felicità.

La presentazione dell'autrice - docente di letteratura inglese all'Università Ca' Foscari di Venezia e già autrice nel 2012 del romanzo “Come pelle di bambu” - sarà introdotta dall'Avvocato Alfredo Guarino, giurista e scrittore, e moderata dalla giornalista Cristina Cennamo.

«Ancora un'occasione per mescolare la moda ad altri linguaggi, in questo caso quello del romanzo, attraverso una scrittura femminile di grande forza evocativa ma anche capace di parlare di temi di grande attualità, nel solco del dialogo stretto tra arti e temi della contemporaneitá che è stato la cifra chiave della nostra programmazione degli ultimi anni» ha dichiarato la Presidente del Museo della Moda di Napoli, l'avv. Maria d'Elia.