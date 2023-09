Grande ritorno a Napoli per BaccalaRè che da domani al 19 settembre guiderà appassionati e turisti alla scoperta dell'ingrediente più antico e più sano che le nostre tavole abbiano conosciuto: il baccalà. Quest'anno la kermesse approderà tra le mura del Maschio Angioino. L'annuncio ieri durante la conferenza stampa nella sala De Sanctis della Regione Campania a cui hanno partecipato tutti i protagonisti coinvolti nella sei giorni ricca di appuntamenti tra show cooking, degustazioni. Domani dalle 20.30 si potrà partecipare al gala dinner organizzato in collaborazione con la Fondazione Pascale e si avrà la possibilità di contribuire, acquistando il biglietto anche on line, alla causa benefica. Il ricavato della serata infatti sarà devoluto alle attività della Fondazione. Una location attrattiva dunque che volge lo sguardo ai turisti che affollano il murales di Maradona ai Quartieri, a due passi dalla metropolitana, dalla funicolare e dal porto: «Napoli è stata capace di offrire tanto in questi mesi - ha spiegato Vincenzo Varriale, ideatore dell'iniziativa - il Castel Nuovo sarà meta di riferimento anche per le navi da crociera. Avremo la possibilità di far scoprire non solo la cultura della nostra città ma anche le nostre tradizioni culinarie, offrendo prodotti enogastronomoci campani di qualità».

Fondamentale la partnership con la Lofoten seafood e la Seafood From Norway: «Rappresenta una garanzia per un prodotto di alta qualità che utilizzeremo per la sei giorni dell'evento e che sarà preparato da chef stellati, maestri pizzaioli e pastry chef che proporranno piatti gourmet». Gli ingredienti saranno in continua trasformazione, dal classico primo con la pasta, passando per la pizza, fino alla fusione con la pasticceria. Il baccalà e lo stoccafisso da piatti poveri della tradizione sono diventati oggi un ingrediente che non può mancare nei menu dei ristoranti non solo campani ma di tutta Italia: «Questo evento è cresciuto molto negli anni - ha sottolineato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca l'obiettivo è promuovere il baccalà ma anche le eccellenze della gastronomia campana grazie alla quale non abbiamo competitori all'altezza in tutto il Paese. È un appuntamento interessante perché parliamo di un alimento conosciuto fin dall'antichità e soprattutto sano. E ci sarà anche l'occasione per un'iniziativa di solidarietà che i promotori hanno voluto dedicare all'istituto Pascale con una cena di beneficenza». Il fil rouge della manifestazione, giunta alla sesta edizione e che anche quest'anno ha registrato il patrocinio del Ministero dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare, la Regione Campania, della Citta Metropolitana e del Comune di Napoli, saranno cibo sano e momenti di confronto sui temi di salute e benessere. Il baccalà e lo stoccafisso infatti, entrati a pieno titolo nella dieta mediterranea, ricchi di proteine con un elevato valore nutrizionale e poche calorie, accompagneranno fino al 19 i visitatori dalle 18.30 a tarda sera.

Oltre ai seminari tecnico scientifici con altri prodotti ittici, appassionati e curiosi avranno la possibilità di partecipare, previa prenotazione on line, a corsi di approccio ai vini e ai formaggi a cura dell'AIS Napoli (associazione Italiana sommelier e dell'Onaf (associazione assaggiatori formaggi). Per accedere al Castello e partecipare alla manifestazione culinaria, sarà necessario l'acquisto del ticket anche on line.