Teatro dei Piccoli: burattini, attori e pupazzi per l'autunno “Open Air”

Riprende con successo la programmazione di spettacoli “Open Air” nella pineta del Teatro dei Piccoli, alla Mostra d’Oltremare. Una nuova sessione della rassegna dedicata ai bambini e alle famiglie, organizzata da Le Nuvole/Casa del Contemporaneo, I Teatrini, Progetto Sonora, che presenta sabato 16 settembre (alle ore 17) “Hansel, Gretel e la casa da mangiare” nella proposta della Compagnia degli Sbuffi. Attori e pupazzi animati a vista per un divertente ed appassionante racconto di formazione, scritto e diretto da Aldo de Martino ed interpretato da Rita Lamberti e Salvatore Nicolella, adatto ad un pubblico di età non inferiore ai 4 anni.

Domenica 17 settembre (sempre alle ore 17, con una replica annunciata anche per sabato 30 settembre) saranno di scena i burattini di “Pulcinella che passione”, una tra le più longeve produzioni realizzate da Le Nuvole/Casa del Contemporaneo, ideata ed animata in baracca da Antonello Furmiglieri, su musiche di Haendel e Verdi selezionate da Riccardo Cominotto.

Le avventure, tragicomiche, dell’antica maschera partenopea sono l’argomento principe di uno spettacolo divertente e amato dai piccoli spettatori (e non solo da essi). Ritmi e tempi serrati caratterizzano la figura di Pulcinella nell’interazione farsesca con i tanti personaggi via via portati in ribalta dal maestro burattinaio.

La rassegna, che aderisce al progetto “Campania è” ed è realizzata d'intesa con il Comune di Napoli e la direzione della Mostra d'Oltremare, continuerà ancora, fino al prossimo 15 ottobre, con altri 8 titoli di compagnie ospiti provenienti da tutta Italia. Si prosegue con “Il soldatino di stagno” (sabato 23, ore 17) e con “Pierino in blues” (domenica 24 settembre, ore 17) della compagnia Nata Teatro, per passare poi a “L’autunno” (domenica 1, ore 11.30) primo appuntamento del ciclo di “concerti laboratorio per l’infanzia” a cura di Progetto Sonora che continuerà ancora con “Mari e monti” (domenica 8 ottobre, ore 11.30) e con “Musica e movimento” (sabato 14 ottobre, ore 11.30). Tornando agli spettacoli, il programma presenta inoltre “Cappuccetto Rosso” della compagnia La Mansarda (sabato 7 ottobre, ore 11.30) e si conclude con “I brutti anatroccoli” della compagnia Unoteatro Stilema (domenica 15 ottobre, ore 11.30).