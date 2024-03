Pizza Expo: Caputo compie 100 anni e sbanca Las Vegas col suo Dream Team di pizzaioli napoletani

L’evento pizza più grande del mondo: al Las Vegas Convention Center, va in scena la 40esima edizione dell’International Pizza Expo.

Ed è anniversario su anniversario perché a rappresentare l’Italia, e in particolare Napoli, arriva il Dream Team del Mulino Caputo, “Il mulino di Napoli”, appunto. Che celebra, proprio in questo 2024, il suo 100esimo anniversario dalla nascita.





Un compleanno importante, prestigiosissimo, che il numero 1 Antimo Caputo commenta a lungo, come una grande festa estesa a tutti gli amici della sua farina sparsa e sparsi in giro per il mondo. Già reduce da una straordinaria Caputo Cup in Giappone, l’azienda dell’eccellenza napoletana non si ferma, continuerà il suo tour mondiale, per poi ritornare come sempre a casa, in quel Pizza Village di Napoli che è diventato appuntamento fisso di giugno, delle prime sere d’estate di una città che è un sogno.

Tanti giovani, tanti pizzaioli. Tanta passione, tanta comunicazione. Ma anche e soprattutto tanto duro lavoro, pur di rappresentare la propria Arte e le proprie radici al meglio, con una “armata” letteralmente senza precedenti nella storia di questo show, tra cui spiccano giganti del gusto quali Vincenzo Capuano, Davide Civitiello, Errico Porzio, Salvatore Lioniello, Carlo Sammarco e Bernardo D’Annolfo.

Protagonisti sorridenti in un’America che, sul cibo, e nello specifico sulla pizza, guarda con infinita ammirazione all’Italia e naturalmente a Napoli.

Tanti interventi video, tanto affetto. Per tutti gli amici, per tutti i lettori del Mattino.



(Articolo, foto e video di Luca Marfé da Las Vegas)